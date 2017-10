Deutsches Tennis-Davis-Cup-Team Becker glaubt an Start der Zverev-Brüder

Tennis-Ikone Boris Becker glaubt an eine Zusage der Zverev-Brüder für die erste Davis-Cup-Runde in Australien im kommenden Jahr. Der Supervisor der deutschen Herren ist vorsichtig optimistisch.

"Die positive News ist, dass alle Spieler in der ersten Runde spielen wollen. Die Bereitschaft ist da, das ist das Wichtigste", sagte Becker, offiziell "Head of Men's Tennis" des Deutschen Tennis Bundes (DTB), bei einer Pressekonferenz anlässlich des ATP-Challenger-Turniers in Ismaning bei München. Sowohl der Weltranglistenfünfte Alexander Zverev als auch sein Bruder Mischa (Nr. 30) hatten im September trotz vorheriger Zusagen auf den Kampf um den Klassenerhalt mit dem DTB-Team in Portugal verzichtet.

Auch DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard versprühte Optimismus: "Ich bin zuversichtlich. Wir haben mit den Zverevs gesprochen, die ihre Bereitschaft signalisiert haben, zu spielen." Bisher war unklar, ob das deutsche Team in Australien auf seine Top-Spieler zurückgreifen kann. Die Davis-Cup-Partie findet vom 2. bis 4. Februar, wenige Tage nach dem Ende der Australian Open, statt.

Teamplayer Becker und Kohlmann

"Wir haben neue Strukturen geschaffen und mit Boris Becker eine Legende zurückgeholt. Wir können uns wieder mit dem internationalen Tennis messen", sagte Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann. Sein Vertrag war im September nach dem existenziell wichtigen Sieg in der Relegation in Portugal um ein weiteres Jahr verlängert worden. Für Becker war Ende August eigens die Stelle des ehrenamtlichen Chef-Beraters geschaffen worden. "Ich möchte in den nächsten Wochen die deutschen Stützpunkte besuchen. Mein Job beginnt jetzt erst", sagte Becker, der die Leistungszentren für den Nachwuchs wieder stärker in den Fokus rücken will: "Das ist enorm wichtig für die Spieler. Wir sind aber noch anders aufgestellt als zum Beispiel Spanien", sagte Becker. Neben dem Bundesstützpunkt in Oberhaching bei München besitzt der DTB noch Zentren in Hannover, Stuttgart und Kamen.