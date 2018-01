Keine Stunde auf dem Platz Kerber im Halbfinale der Australian Open

Auch das Viertelfinale war kein Problem für die wiedererstarkte Kielerin. Mit einer konzentrierten Leistung geriet das Viertelfinale gegen die Vorjahresfinalistin zu einer einseitigen Angelegenheit. Mit aggressivem und druckvollem Spiel setzte Kerber ihre Gegnerin ständig unter Druck. "Ich habe mich von Anfang an sehr gut gefühlt, umso schöner, dass ich das in zwei Sätzen gewonnen habe," freute sich die 30-Jährige auch selbst über ihre Leistung.

Vom besten Tennis ihrer Karriere wollte Kerber noch nicht sprechen, aber "ich spiel auf jeden Fall wieder viel besseres Tennis als letztes Jahr", freute sich die im ARD-Interview. Gegen die 22-jährige Amerikanerin versuchte Kerber wieder deutlich aggressiver zu spielen: " Ich wusste, dass ich sie bewegen muss. Wenn sie steht und spielen kann, dann ist sie gefährlich."

Jetzt wartet die Nummer eins

Durch ihren 14. Sieg in Serie in diesem Jahr kehrt die Norddeutsche von Platz 16 in die Top Ten der Weltrangliste zurück und löst nach ihrem sportlichen Krisenjahr 2017 auch Julia Görges wieder als Nummer eins der deutschen Damen ab.

Im Halbfinale am Donnerstag trifft Kerber schon am Donnerstag auf die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien.