6. Januar: Vierschanzentournee Peter Prevc gewinnt das letzte Springen in Bischofshofen und triumphiert damit auch in der Gesamtwertung der 64. Vierschanzentournee vor dem Freyunger Severin Freund. Bei der anschließenden Skiflug-WM wird Mitte Januar der 24-jährige Slowene auf der Schanze am Kulm neuer Skiflug-Weltmeister. Severin Freund verpasst im Einzelspringen das Podest mit Platz sechs, holt aber im Teamwettbewerb Silber mit Andreas Wellinger, Stephan Leyhe und Richard Freitag. Gold geht an Norwegen.