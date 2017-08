Überraschung in Paris WM-Bronze für Ringer Pascal Eisele

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Pascal Eisele setzt die WM-Party der deutschen Ringer in Paris fort. Der 24-Jährige vom SV Fahrenbach gewinnt am zweiten Wettkampftag der Ringer-Weltmeisterschaften überraschend Bronze. Im kleinen Finale bezwingt er im Limit bis 80 Kilogramm den Europameister Zurabi Datunaschwili aus Georgien vorzeitig per Schultersieg.