Dopingskandal Der Tag der IOC-Entscheidung zur Russland

Die WADA-Ermittler präsentieren ihre Untersuchungsergebnisse. Sie bestätigen die in der ARD-Doku erhobenen Vorwürfe: Es gebe Belege, sogar Schmiergelder seien gezahlt worden, um Dopingfälle zu vertuschen. Die Konsequenz: Russlands Leichtathleten werden vom Weltverband ausgeschlossen, dürfen nicht mehr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen.

Grigori Rodtschenkow, der frühere Chef des Moskauer Dopinglabors, packt aus. Er spricht in der "New York Times“ über ein gigantisches Betrugs- und Vertuschungssystem bei den Winterspielen 2014 in Sotschi - 15 der russischen Medaillengewinner seien gedopt gewesen. Wieder werden die Vorwürfe durch Ermittlungen der WADA bestätigt: Dopingproben der Russen seien nachts im Labor mit Hilfe des Geheimdienstes durch eine Art Mäuseloch in der Wand ausgetauscht worden.