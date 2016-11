Munich Indoors Ehning hofft auf den großen Coup

Das Finale der Riders Tour ist so spannend wie lange nicht mehr. Drei Springreiter können am Wochenende beim internationalen Reitturnier in München die Gesamtwertung der Serie gewinnen. Und auch das Feld bei den Dressurreitern ist stark besetzt.

Vor der letzten Etappe der Riders-Tour führt Marcus Ehning aus Borken mit 58 Punkten und kann sich den Sieg in diesem prestigeträchtigen deutschen Turnierserie aus eigener Kraft sichern. Der 42-Jährige, der beim Gewinn der Mannschafts-Bronzemedaille in Rio fehlte, weil sein Pferd Cornado nicht einsatzfähig war, würde den Cup zum ersten Mal in seiner Karriere gewinnen. Fünfmal war er schon Zweiter. Entsprechend viel hat er sich für München vorgenommen: "Ich war dieses Jahr sehr konstant. Es wäre schon schön, wenn ich am Ende auch mal oben stehen würde."

Auch zwei Verfolger noch mit Chancen

Verfolger sind Andre Thieme aus Plau am See und Philip Rüping aus dem niedersächsischen Mühlen mit jeweils 43 Zählern. Vorjahressiegerin Janne Friederike Meyer (Pinneberg) kann ihren Titel nicht verteidigen. Sie liegt mit 32 Punkten im Ranking auf Platz vier und könnte maximal auf Platz zwei der Gesamtwertung vorrücken. Die ersten internationalen Springen sind am Freitag.

Salzgeber führt Dressurequipe an

Ulla Salzgeber

Insgesamt geben sich 160 Reiter aus 27 Nationen bei der 19. Auflage der Munich Indoors von Donnerstag bis Sonntag die Ehre. 423 Pferde kämpfen bei den Spring- und Dressurprüfungen um das Preisgeld von rund 560.000 Euro. Die deutschen Fans können vor allem auf die Auftritte von Marcus Ehning, Ludger Beerbaum, Felix Haßmann und dem deutschen Meister Andreas Kreuzer gespannt sein. Im Dressurviereck tritt die zweimalige Olympiasiegerin Ulla Salzgeber an. Die 58-Jährige präsentiert in München ihr neues Pferd Sir Simon.