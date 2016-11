Munich Indoors Gewinnen Sie eine Blick in die Boxengasse

Pferdefans zieht es am kommenden Wochenende in die Münchener Olympiahalle. Dort können sie bei den Munich Indoors vom 10. bis 13. November 2016 ihre Stars live im Sattel erleben. Wir verlosen 5 x 2 Spezialpakete für den Finaltag.

Die Munich Indoors sind die sechste und entscheidende Station der Riders Tour. Vor dem großen Finale liegt Topstar Marcus Ehning an der Spitze. Der große Pechvogel von Rio will seine trotzdem großartige Saison mit dem Titel „Rider oft the year“ krönen. Obwohl er in Rio nicht starten konnte, ist Ehning mit seinem Jahr 2016 sehr zufrieden: "Man kann das nicht von einem Turnier abhängig machen, wenn man über 40 Turniere im Jahr hat ... der beste Reiter nützt nichts ohne Pferd“.

Wahre Reitsportfans wollen Ihre Stars natürlich nicht nur im Rampenlicht sehen. Doch wie bekommt man Antworten auf die Fragen rund um Pferd, Reiter und Parcour: Bei einer exklusiven Backstage-Führung gibt es den ersehnten Blick hinter die Kulissen. Und man erfährt vielleicht, wie die Mannschaftsolympiasiegerin von Rio, Dorothee Schneider ihr Pferd auf einen Grand Prix vorbereitet. Und wo die Pferde von Ludger Beerbaum untergebracht sind. Und dazu treffen Sie noch einen Profi im Springsattel, der ihre Fragen beantwortet und vielleicht ja auch Tipps für das ein oder andere Problem hat.

