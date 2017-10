Großer Preis von Japan Panne in Suzuka raubt Vettel WM-Chance

Die nächste Panne bei Ferrari bringt Sebastian Vettel um seine WM-Träume. Beim Großen Preis von Japan saß eine Zündkerze falsch. Der Heppenheimer musste deshalb in Runde fünf aufgeben. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist nach dem Sieg in Suzuka der Titel nun kaum mehr zu nehmen.

Dem Briten wäre sein vierter WM-Triumph sicher, wenn er im nächsten Rennen in Austin beim Großen Preis der USA 16 Punkte mehr holt als Vettel. Den bremste dieses Mal ein Fehler bei einer Zündkerze aus. Dem 30-Jährigen fehlte so vom Start weg der Antrieb. Er wurde durchgereicht und parkte seinen Boliden schließlich nach nur fünf Runden in der Box.

"Manchmal gehen Dinge halt auch kaputt, so ist das eben." Sebastian Vettel

Zuvor war Vettel in Singapur nach einem unnötigen Startunfall ausgeschieden. Vor einer Woche hatten ihn in Malaysia Antriebsprobleme im Qualifying ans Ende des Feldes zurückgeworfen. Die durch und durch desaströse Asien-Tour kostete Vettel wohl endgültig die WM.

Hamilton hängt Vettel ab

In der Gesamtwertung klafft nun schon eine Lücke von 59 Punkten zu Mercedes-Star Hamilton. Das heißt, der Brite kann im viertletzten Rennen der Saison in zwei Wochen den WM-Thron besteigen, wenn er gewinnt und Vettel höchstens Sechster wird (+76), oder wenn er Zweiter und Vettel höchstens Neunter wird (+76).

Hinter Hamilton, der in Japan den 61. Sieg seiner Karriere und den achten in dieser Saison holte, belegten die beiden Red Bull mit Max Verstappen und Daniel Ricciardo die Plätze zwei und drei. Nico Hülkenberg im Renault musste kurz vor Ende des Rennens wegen eines fast abgerissenen Heckflügels aufgeben, Pascal Wehrlein im Sauber wurde 15. und damit Letzter.