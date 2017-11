Winterspiele in Pyeongchang Noch 100 Tage bis Olympia

In 100 Tagen, am 9. Februar 2018, beginnen in Pyeongchang die Olympischen Winterspiele. Die Olympische Flamme ist bereits in Südkorea angekommen. Doch die Vorfreude auf die Spiele ist auf der koreanischen Halbinsel getrübt.