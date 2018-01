Sport-Höhepunkte 2018 Olympia, Fußball-WM und vieles mehr

Das Sportjahr 2018 steht eindeutig im Glanz zweier Großereignisse: den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang und der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Aber es gibt weitere spannende Wettkämpfe.

Handball-Europameisterschaft

Christian Prokop und seine Männer stehen als Erste im Scheinwerfer-Licht. Der Handball- Bundestrainer könnte mit seinem Team ab dem 12. Januar in Kroatien den Europameistertitel verteidigen. Die Deutschen eröffnen das Turnier in Zagreb mit dem Spiel gegen Montenegro.

"Es wäre vermessen zu sagen, dass nur eine Wiederholung des EM-Titels zu akzeptieren wäre. Das ist keine Selbstverständlichkeit." Bundestrainer Christian Prokop

Olympische Winterspiele Pyeongchang

Noch mehr Interesse als die Handballer werden Deutschlands Wintersportler auf sich ziehen - bei den Olympischen Spielen in Südkorea. Eric Frenzel gehört zu den Top-Favoriten für eine Goldmedaille. Der Sachse will seinen Kombinations-Triumph aus Sotschi wiederholen. Auf Grund der Zeitverschiebung von acht Stunden wird Kombinierer Johannes Rydzek mittags von der Schanze fliegen.

"Der Traum wäre natürlich eine Einzelmedaille. Und im Team sind wir, wenn es passt, auch vorne dabei." Nordischer Kombinierer Johannes Rydzek

Olympia in Südkorea findet im Schatten des Diktators im Norden statt und vor Zuschauern, die offenbar besser sind als ihr Ruf. "Da hat man im Alltag eher so bisschen ein runter gedrücktes Gefühl. Aber, wenn sie dann tatsächlich mal weggehen, dann geben sie g’scheid Gas und dann wird‘s auch echt lustig“, sagt Snowboarderin Silvia Mittermeier.

Fußball-Weltmeisterschaft in Russland

Wie lustig das Jahr 2018 für die deutschen Kicker wird, bleibt abzuwarten. Torhüter Manuel Neuer, der wäre schon froh, überhaupt wieder richtig laufen zu können. "Für 2018 ist es so, dass ich mir in erster Linie wünsche, das ich wieder gesund werde", sagt der Keeper. Die WM in Russland ist für Neuer also erstmal nur ein Traum. Bundestrainer Joachim Löw ist auf jeden Fall dabei, entspannt wie immer.

"Zuerst mal muss man irgendwie die Gruppe bestreiten – und die ist nicht so ohne. Wird, glaub ich, schon spannend werden." Bundestrainer Joachim Löw

Besonders gespannt sind sie in Island. Die Insulaner dürfen das erste Mal in ihrem Leben bei den Großen mitspielen. Mit dabei ist auch Stürmer Alfred Finnbogason vom FC Augsburg.

"Jetzt ist das Realität. Und das ist natürlich wunderschön, dass ich da Teil von dieser Mannschaft bin." Islands Nationalspieler Alfred Finnbogason

Leichtathletik-EM in Berlin

Ein paar Wochen später suchen die Leichtathleten in Berlin ihre Europameister. Für Deutschland sind voraussichtlich die Läuferinnen Gina Lückenkemper und Pamela Dutkiewicz am Start.

Formel 1 und Tour de France

In der Formel eins macht Sebastian Vettel einen weiteren Versuch, seinen Konkurrenten Hamilton auszubremsen. Bei der Tour de France wollen Tony Martin und andere Deutsche dem Doping-Fluch davon radeln. ARD- Experte Hajo Seppelt wird überall ein Auge drauf haben.

"Ich bin kein Fan. Ich bin auch kein Gegner. Ich bin einfach nur Beobachter – und ziehe meine eigenen Schlüsse." ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt

Ende gut - alles gut?

Einen Schlussstrich wird 2018 Jupp Heynckes ziehen. Das hat er jedenfalls angekündigt.

"Es besteht eine ganz klare Vereinbarung bis zum 30.6.." FCB-Trainer Jupp Heynckes

Schauen wir mal, was das neue Jahr wirklich bringt.