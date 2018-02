Snowboard Silber und Bronze für Jörg und Hofmeister

Snowboarderin Selina Jörg (Sonthofen) hat nach einer starken Vorstellung Silber im Parallel-Riesenslalom gewonnen. Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) sicherte sich Bronze. Gold ging an die Tschechin Ester Ledecka.

Serina Jörg musste sich im Finale der tschechischen Weltmeisterin Ester Ledecka, die genau eine Woche nach ihrem sensationellen Triumph im alpinen Super-G den nächsten Olympiasieg feierte, geschlagen geben. Den großen deutschen Erfolg komplettierte Ramona Hofmeister mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Die frühere Junioren-Weltmeisterin im Parallelslalom schlug im kleinen Finale Alena Sawarsina (Olympische Athleten aus Russland). Im Halbfinale war Hofmeister an Ledecka gescheitert.

Jörg und Hofmeister sorgten für die insgesamt sechste und siebte deutsche Snowboard-Medaille bei Winterspielen. Vor vier Jahren hatten in Sotschi Anke Karstens (heute Anke Wöhrer) und Amelie Kober Silber und Bronze im Parallelslalom gewonnen. Wöhrer (Prien) scheiterte in Südkorea in der Qualifikation, für Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) kam das Aus im Achtelfinale.