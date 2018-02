Bayern bei Olympia Rebensburg muss warten, Dahlmeier vor nächstem Coup

Viktoria Rebensburg saß am Montagmorgen in der Gondel hinauf zum Drachenberg, als ihre Goldmission plötzlich abgeblasen wurde. "Ich habe eine Runde gedreht mit der Gondelbahn, das passiert mir wirklich sehr selten, dass ich da sitzen bleibe", sagte die Garmisch-Partenkirchnerin und lachte. Sie nahm die windbedingte Absage des olympischen Riesenslaloms mit Humor. Ihr Rennen soll nun am Donnerstag (1.30/5.15 Uhr) stattfinden und die ebenfalls dorthin verschobene Abfahrt in Jeongseon (3.00 Uhr) einrahmen.

Biathleten in der Erfolgsspur

Die frischgekürten Olympiasieger Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer greifen nach ihrem Doppelschlag im Sprint auch in der Verfolgung der Biathleten nach Gold. Dahlmeier geht ab 11.10 Uhr über die zehn Kilometer mit 24 Sekunden Vorsprung auf die Norwegerin Marte Olsbu auf die Strecke, Peiffer hat ab 13.00 Uhr über die 12,5 Kilometer ein Polster von vier Sekunden auf den Tschechen Michal Krcmar. Auch Benedikt Doll, Simon Schempp und Erik Lesser bei den Männern sowie Vanessa Hinz bei den Frauen haben gute Aussichten auf weitere Top-Platzierungen.

Ausfälle in der Slopeytyle und im Eiskunstlauf

Die einzige deutsche Teilnehmerin, Silvia Mittermüller aus München, hatte auf ihre Teilnahme im Slopestyle-Finale kurzfristig verzichten müssen, weil sie sich bei einem Trainingssturz unmittelbar vor dem Endlauf am rechten Knie verletzte. Trotz Fiebers wollte die 34-Jährige unbedingt ihr Olympia-Debüt geben. Als eine Medaillen-Kandidatin galt sie aber nicht.

Die deutschen Eiskunstläufer waren im Teamwettbewerb nach Stürzen auf dem siebten Platz gelandet. Damit war die Mannschaft um die Oberstdorfer Paarlauf-Hoffnungen Aljona Savchenko und Bruno Massot vor dem Finale ausgeschieden. Lediglich fünf der zehn Teams durften die Küren in allen vier Disziplinen zeigen.