Athleten für die Paralympics Schaffelhuber führt bayerisches Quintett an

Mit 19 Athleten startet Deutschland bei den Paralympics in Pyeongchang. Die erfolgreichste Athletin der vergangenen Spiele Anna Schaffelhuber aus Niederbayern ist wieder dabei. Vier weitere Teilnehmer stammen aus dem Freistaat.

Zehn Frauen und neun Männer nehmen in den nordischen und alpinen Skiwettbewerben sowie im Rollstuhlcurling teil. Damit tritt der DBS mit sechs Athleten mehr in Südkorea an als vier Jahre zuvor im russischen Sotschi.

Ausnahmeathletin Schaffelhuber fährt bei den Alpinen voraus

Insgesamt fünf bayerische Athleten kämpfen dieses Mal mit um die Medaillen: In Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber vom TSV Bayerbach ist auch die erfolgreichste deutsche Athletin der vergangenen Winter-Paralympics am Start. 2014 hatte die 25-Jährige bei fünf Wettbewerben fünf Goldmedaillen gewonnen. Bei den Herren tritt für die Alpinen Georg Kreiter vom RSV Murnau an.

Im Langlauf startet Clara Klug vom PSV München. Beim Rollstuhlcurling sind zwei Allgäer dabei: Wolf Meißner und Christiane Putzich vom CC Füssen.