Olympische Winterspiele in Pyeongchang Gerichtsurteil: CAS hebt lebenslange Sperren für russische Sportler auf

Für das Internationale Olympische Komitee (IOC) bedeutet das CAS-Urteil eine schwere Niederlage im Anti-Doping-Kampf. Der CAS hob die vom IOC verhängten lebenslangen Olympiasperren gegen 28 russische Sportler auf, weil es keinen individuellen Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln feststellen konnte. Auch die von den betroffenen Sportlern bei den Winterspielen 2014 in Sotschi erzielten Erfolge sind wieder gültig. In elf weiteren Fällen wurden Verstöße festgestellt und die Einsprüche nur teilweise bestätigt. Allerdings hob der CAS auch in diesen Fällen die lebenslangen Sperren auf, die Sportler bleiben allerdings für Olympia gesperrt.

Sportler trotzdem nicht zu Olympia?

Unklar ist aber weiterhin, ob die entlasteten Sportler - darunter die Sotschi-Olympiasieger Alexander Legkow (Langlauf) und Alexander Tretjakow (Skeleton) - nun auch an den Winterspielen in Pyeongchang teilnehmen werden. Da ihnen keine formelle Einladung des IOC vorliegt, müssten sie zunächst ihr Startrecht einklagen. Das IOC hatte zuletzt zu erkennen gegeben, dass es auch im Falle eines Freispruchs durch den CAS diese Sportler nicht für die Spiele in Südkorea zulassen will. In einer Mitteilung nach dem CAS-Urteil zeigte sich das IOC weiter unnachgiebig: "Die CAS-Entscheidung bedeutet nicht, dass Athleten aus der Gruppe der 28 zu den Spielen eingeladen werden."

Hintergrund: Worum ging es beim CAS-Urteil des CAS?

Das IOC hatte insgesamt 43 russische Wintersportler von künftigen Olympischen Spielen ausgeschlossen, weil die Athleten bei den Winterspielen in Sotschi 2014 von organisierten Manipulationen profitiert haben sollen. 42 der betroffenen Sportler hatten vor dem CAS Einspruch eingelegt. Darunter auch die Olympiasieger Alexander Subkow (Bob), Alexander Tretjakow (Skeleton) und Alexander Legkow (Langlauf). 39 Russen waren vom Sportgerichtshof angehört worden, per Videoschalte ebenso Kronzeuge Grigori Rodschenkow, der frühere Chef des Anti-Doping-Labors Moskau, und Richard McLaren, Chefermittler der Internationalen Anti-Doping-Behörde WADA.

Wie begründete das IOC die lebenslange Sperre?

Grundlage der Sperre durch das IOC waren die Aussagen von Rodschenkow und die Berichte von Sonderermittler McLaren für die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Rodschenkow hatte nach seiner Flucht in die USA das Betrugssystem bei Olympia in Sotschi enthüllt. McLaren sammelte weitere Beweise für ein groß angelegtes Dopingprogramm. Die vom IOC eingesetzte Disziplinarkommission unter Leitung von Denis Oswald sah nach weiteren "forensischen und analytischen Doping- Untersuchungen" die Beweislast gegen die Russen als erdrückend an.

Wie reagierte Russland?

Russland dementiert natürlich jede Form von organisierter Manipulation, von einem Schuldeingeständnis sind die Russen weit entfernt. Eine staatliches Ermittlungskomitee hält die IOC-Sicht für widerlegt. Kremlchef Wladimir Putin hatte Whistleblower Rodschenkow als Idiot und Verbrecher bezeichnet: "Man muss ihn ins Gefängnis stecken."

Wie reagierten die Wintersport-Verbände?

Die IOC-Sperre wurde unterschiedlich von den Fachverbänden aufgenommen. Der Ski-Weltverband FIS sperrte beispielsweise sechs russische Langläufer nach dem IOC-Urteil auch für den Weltcup. Dagegen durften die für Olympia gesperrten Eisschnellläufer und Rodler weiter in den Weltcups starten. Andreas Trautvetter, Präsident des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland und Weltverbands-Vizechef, sagte, die Beweise der Oswald-Kommission würden "für eine Sperre nicht ausreichen."