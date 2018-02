Olympische Winterspiele Cool und fehlerfrei - Dahlmeier räumt Gold ab

Goldjubel bei den Biathleten: Laura Dahlmeier zeigte sich beim Sprint am Schießstand wieder einmal nervenstark. Während die Konkurrenz in die Strafrunde musste, blieb die 24-Jährige vom SC Partenkirchen fehlerfrei und räumte ihre erste Medaille ab. Vanessa Hinz verpasste das Podium nur knapp.

Die 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen triumphierte am Samstag im Sprint über 7,5 Kilometer und sicherte sich den ersten Olympiasieg ihrer Karriere. Die Patzer der Konkurrenz machten den Weg frei für Dahlmeier, die nach 21:06,2 Minuten im Ziel war und damit auch die erste Medaille für die deutsche Mannschaft einfuhr. Silber ging an die Norwegerin Marte Olsbu, die nur einen Fehler schoss. Auch die Tschechin Veronika Vitkova musste nur einmal in die Strafrunde und gewann Bronze. Mit Platz Fünf zeigte auch Vanessa Hinz eine starke Leistung. Franziska Hildebrand wurde Zwölfte, Denise Herrmann 21.

Erfolgsdruck Stand gehalten

Die fünfache Weltmeisterin von Hochfilzen ging als Favoritin in den Sprint über 7,5 Kilometer. Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Hildebrand machten das deutsche Sprintquartett perfekt. Vor Erwartungen an ein "Wintermärchen 2.0" hatte Dahlmeier wegen der starken Konkurrenz im Vorfeld gewarnt. Anastasiya Kuzmina (Slowakei), Darja Domratschewa (Weißrussland) oder Kaisa Mäkäräinen (Finnland) hatten in dieser Saison nicht zum ersten Mal unter Beweis gestellt, dass sie Dahlmeier Paroli bieten können.

Dahlmeier bleibt unbeeindruckt vom Wind und der Konkurrenz

Dahlmeier und Mitfavoritin Herrmann ließen sich beim Liegendanschlag nicht aus der Ruhe bringen und räumten sicher alle Scheiben ab. Auch Franziska Hildebrand traf wie auch Hinz alles. Domratschewa musste dagegen einmal, Mäkäräinen und Kuzmina sogar zweimal in die Strafrunde. Stehend lief es dann für Herrmann nicht optimal. Sie musste zweimal in die Strafrunde. Hildebrand drehte wie Hinz eine extra Runde. Dahlmeiers Konkurrentinnen Domratschewa, Kuzmina und Mäkäräinen zeigten Nerven und ließen Stehend auch eine Scheibe stehen.