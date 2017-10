Olympische Winterspiele 2018 Olympisches Feuer wird in Griechenland entzündet

Im griechischen Olympia wird heute das Olympische Feuer für die Winterspiele 2018 in Pyeongchang entfacht. Nach einem achttägigen Fackellauf durch Griechenland soll die Flamme dann in Athen an die Organisatoren der Spiele von Südkorea überreicht werden.

Das Feuer wird in einer traditionellen Zeremonie durch einen Parabolspiegel und Sonnenstrahlen entflammt. Die Tradition reicht zurück bis in die griechische Antike, das Feuer wurde zu Ehren der Göttin Hestia, der Göttin des Familien- und Staatsherdes und des Herd-und Opferfeuers entzündet. Allerdings bereitet das Wetter den Organisatoren Sorgen: Sollte die Sonne wegen der Wolkendecke nicht bis ins antike Olympiastadion dringen, würde das bei der Generalprobe am Montag (23.10.17) entzündete Ersatzfeuer verwendet. Dieses wurde zur Sicherheit in einer Lampe aufbewahrt.

Die griechische Schauspielerin Katerina Lechou wird die Flamme in der Rolle der Hohepriesterin entfachen. Erster Fackelläufer nach dem Tanz der Priesterinnen ist dann der griechische Biathlet und Langläufer Apostolos Angelis, der die Flamme an den ehemaligen südkoreanischen Fußballspieler Park Ji-Sung weiterreichen wird. Der frühere Mittelfeldspieler von PSV Eindhoven und Manchester United übernimmt das Olympische Feuer stellvertretend für das Gastgeberland der nächsten Winterspiele.

Offiziell wird das Feuer nach einem Fackellauf durch Griechenland am 31. Oktober im Panathinaikon-Stadion von Athen, dem Austragungsort der ersten Olympischen Sommerspiele der Neuzeit 1896, an die Organisatoren von Pyeongchang übergeben. Die Olympischen Winterspiele in Südkorea finden vom 9. bis 25. Februar 2018 statt.

Der Weg des olympischen Feuers

24. Oktober: Entzündung der Fackel, Pyrgos, Amaliada, Ilida, Kalavryta, Patra

25. Oktober: Rio-Andirrio-Brücke, Nafpaktos, Antirio, Agrinio, Arta, Ioannina

26. Oktober: Grvena, Kozani, Kastoria

27. Oktober: Florina, Edessa, Giannitsa, Thessaloniki

28. Oktober: Kilkis, Rodopoli, Sidirokastro, Serres, Drama, Naousa

29. Oktober: Veria, Katerini, Larisa, Delfi

30. Oktober: Arachova, Livadia, Elfsina, Akropolis

31. Oktober: Übergabe-Zeremonie in Athen