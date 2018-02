Biathlet Erik Lesser "Staffel-Gold ist unser Ziel"

Biathlet Erik Lesser wird beim Sprint am Sonntag (12.15 Uhr) für die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen starten. "Ich bin gut in Form", sagt er im Gespräch mit BR Sport - und formuliert ein klares Ziel.

BR Sport: Am Freitag findet die Eröffnungsfeier der Winterspiele statt. Eric Frenzel trägt die Fahne, hätten Sie das auch gerne gemacht?

Erik Lesser: Jeder Athlet hätte gerne die Fahne ins Stadion getragen, klar! Aber Eric Frenzel hat es sich redlich verdient, seit Jahren bildet er die Weltspitze in der Nordischen Kombination, war auch schon Sportler des Jahres. Wer sonst, wenn nicht er?

Sie sind seit einigen Tagen in Pyeongchang. Was sind ihre Eindrücke vor dem Start?

Momentan ist es noch die Eingewöhnungsphase, das Feeling kommt dann Richtung Wettkampf nach der Eröffnungsfeier. Wir richten uns gerade noch ein, das fällt uns nicht ganz so leicht, weil die Apartments teilweise noch nicht ganz fertig sind und nicht wohnlich aussehen. Das ist also ein bisschen Arbeit. Sonst lernen wir alles kennen.

Am Sonntag dann der erste Biathlon-Wettkampf bei den Männern: Sind Sie im Sprint am Start?

Ich bin dabei, die Trainer haben uns schon die Konstellation für den Sprint mitgeteilt. Ich bin guter Dinge, bin in einer guten Form. In Hochfilzen habe ich mir ein gutes Gefühl fürs Schießen abgeholt, die Laufleistung stimmt schon die ganze Saison. Eine Top-15-Platzierung ist mein Ziel.

In welcher Disziplin rechnen Sie sich die besten Chancen aus?

In der Staffel. Da ist mein und unser Ziel die Goldmedaille. In den Einzeldisziplinen kommt es auf die Tagesform an, das Feld ist extrem stark.