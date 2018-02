Bayern-Power für Olympia Kein Sturz hält Cakmakli auf

Wenn Sabrina Cakmakli über die Halfpipe spricht, kommt ein Dauerlächeln in ihr braungebranntes Gesicht. In der halben Röhre fühlt sich die Garmischerin zuhause. Dabei kam sie zu dieser Disziplin nur durch einen bösen Zufall.

Ursprünglich war Cakmakli vor allem im Funkpark unterwegs. Erst wegen einer schweren Verletzung ist sie in der Halfpipe gelandet. "Ein Grund war ein Kreuzbandriss, den ich mir vor fünf Jahren zugezogen hab‘. Ich bin dann eigentlich zum Spaß immer in der Halfpipe rumgegurkt. Irgendwann habe ich dann gemerkt, es ist eigentlich für’s Knie ganz cool, das tut nicht weh. Und dann ging’s los, dass es mir so viel Spaß gemacht hat, dass es mich bis zu Olympia geführt hat.“

Rückwärtsfahren für die Medaille

Nachdem die beste deutsche Freestylerin Lisa Zimmermann die Spiele wegen eines Kreuzbandrisses verpasst, rückt ihre Konkurrentin aus Garmisch-Partenkirchen immer mehr in den Fokus. Dementsprechend selbstbewusst gibt sich Cakmakli: "Das Ziel ist natürlich eine Medaille." Die traut ihr auch der Ski Freestyle-Boss Heli Herdt zu: "Sie hat schon einmal Olympische Spiele erlebt. Deshalb hat sie einen gewissen Vorsprung."

Allerdings müsse man "etwas anderes machen, als die anderen", um in Pyeongchang zu beeindrucken. Und genau das macht Cakmakli: Denn sie ist nach eigenen Angaben "die Einzige, die immer rückwärts in die Halfpipe eindropt."

"Flair" nach Horrorsturz wieder im Programm

In Pyeongchang wird die 23-Jährige auch wieder den schwierigen Überkopfsprung namens "Flair" zeigen, der ihre Reise zu den Spielen fast verhindert hätte. Die ersten Versuche im Sommer in Neuseeland endeten mit einem Horrorsturz. "Da hat’s mich leider ziemlich blöd hing’schmissen", erzählt sie ganz trocken und zählt dabei ihre Verletzungen auf: "Auf’n Kopf und auf die Schulter hat's mich hingeschmissen. Und dann hatt‘ ich ‘ne g’scheide Gehirnerschütterung. Und ich hab‘ mir’s Schlüsselbein gebrochen."

Inzwischen hat Cakmakli alles gut überstanden. Im Training stand die gebürtige Allgäuerin den Sprung wieder ganz locker. Selbst nach solch schweren Rückschlägen wirkt sie wie ein typisches Freeski-Girl: immer lässig, immer gut drauf. Ihre zweiten Olympischen Spiele können kommen.