Olympia Dahlmeier führt Biathlon-Staffel an

Diese vier mit Schlussläuferin Dahlmeier sollen die erste Staffel-Medaille seit 2010 holen. "Wir haben schon in den letzten Jahren immer wieder starke Staffeln abgeliefert. Wenn wir uns auf uns konzentrieren, sind wir ganz vorne mit dabei. Das wäre nicht nur für die vier Läuferinnen, sondern für das gesamte Team, superschön", sagte Dahlmeier.

Letztes Staffel-Gold gab es 2002

Das letzte Staffel-Gold gab es 2002 in Salt Lake City. 2014 in Sotschi war die Mannschaft leer ausgegangen. Die Doppel-Olympiasiegerin hofft, dass ein erneutes Drama wie am Dienstag (20.2.) in der Mixed-Staffel ausbleibt. "Ich hoffe, dass wir es frühzeitig klären und es nicht noch mal zu so seiner Situation kommt", sagte die Partenkirchnerin. Am Dienstag hatten Vanessa Hinz, Dahlmeier, Erik Lesser und Arnd Peiffer das schon sicher geglaubte Gold und am Ende sogar eine Medaille verloren. Sie wurden nur Vierte. Ein Protest der Deutschen wegen einer Aktion des italienischen Schlussläufers Dominik Windisch war abgewiesen worden. Er hatte Peiffer auf der Zielgeraden den Weg abgeschnitten.