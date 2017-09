Olympia 2018 in Pyeongchang IOC-Präsident Bach will "olympischen Waffenstillstand"

IOC-Präsident Thomas Bach betont im BR-Interview, dass die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang stattfinden werden und fordert eine friedliche Lösung im Korea-Konflikt. Einen Plan B gebe es nicht.

Es bestünden zum derzeitigen Zeitpunkt keine Zweifel an der Ausrichtung der Olympischen Spiele in Südkorea, sagte Bach im exklusiven BR-Interview. Man verfolge die internationale Lage und plädiere dafür, "dass Diplomatie und Frieden die Oberhand haben". Nordkorea hatte zuletzt mit mehreren Atom- und Raketentests die internationale Gemeinschaft verunsichert. Der Konflikt zwischen Nordkorea auf der eine Seite und den USA und Südkorea auf der anderen Seite hat sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. US-Präsident Donald Trump hält sich die Option eines Militärschlags offen.

UN verhandelt über Resolution

Man wolle einen "olympischen Waffenstillstand", meinte Bach. Die Vereinten Nationen beraten dazu, im November soll eine entsprechende Resolution in der Generalversammlung verabscheidet werden. Bach ist sich sicher, "dass mit diesen Spielen ein Zeichen des Frieden und des Miteinander gesetzt wird".

"Wir müssen jetzt alles dafür tun, dass die Spiele dort stattfinden können", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Einen Plan B für einen alternativen Austragungsort gebe es nicht. "Das wäre ein schlechtes Zeichen", meinte der IOC-Präsident. Der Kartenverkauf sei derzeit zwar ins Stocken geraten und hinter den Erwartungen, aber man sei trotzdem optimistisch, eine Begeisterung für die Spiele entfachen zu können.