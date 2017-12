Abenteuer-Reportage Grenzenlos - Alpenüberquerung mit Paralympics-Star Anna Schaffelhuber

400 Kilometer und 9.000 Höhenmeter - auf diesem Weg überqueren die in Regensburg geborene Monoskibobfahrerin Schaffelhuber und Skilangläufer Schlickenrieder die Alpen. Zu sehen in einer Dokumentation am Freitag ab 12.45 Uhr im Ersten.