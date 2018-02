Olympische Spiele Deutsches Eishockey-Team spielt um Gold

Für das Sturm-Team war schon der Sieg über Schweden und der Einzug ins Halbfinale eine Sensation. Mit Leidenschaft, aber auch mit herrlich herausgespielten Toren und einer Abwehrschlacht in den letzten zehn Minuten besiegte die faszinierende Auswahl des gebürtigen Dingolfingers auch Rekord-Olympiasieger Kanada mit 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) und steht nun im Endspiel am kommenden Sonntag (5.10 Uhr MEZ).

Deutsches Team behält die Nerven

Im Gangneung Hockey Centre überzeugte die deutsche Mannschaft in einem temporeichen Spiel zunächst durch erneut solide Abwehrarbeit, aber auch durch Powerplay-Stärke sowie Kaltschnäuzigkeit in der Offensive. DEL-Toptorjäger Brooks Macek (16./5:3-Überzahl), Matthias Plachta (24.), und Frank Mauer (27.) brachten Deutschland mit 3:0 in Führung - das Kabinettstückchen von Mauer beim dritten Treffer war eine Augenweide. Durch Strafzeiten brachten die Deutschen die Kanadier aber wieder zurück ins Spiel.

Nach Gilbert Brules Anschlusstreffer (29.) bei deutscher Unterzahl schlug Patrick Hager (33.) erneut in Überzahl für die deutsche Mannschaft zurück. Brule musste kurz darauf (33.) nach einem brutalen Check gegen David Wolf vorzeitig in die Kabine. Nach dem Gegentreffer durch Mat Robinson (43.), einem vergebenen Penalty von Dominik Kahun (44.) und einer Strafzeit von Plachta kam Kanada durch Derek Roy auf 4:3 heran (50.). Mehr aber auch auch nicht, obwohl Kanada am Ende den Torhüter vom Eis nahm.