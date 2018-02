Biathlon Massenstart Schempp läuft nur einen Hauch an Gold vorbei

Arnd Peiffer, Simon Schempp, Erik Lesser und Benedikt Doll wollten die letzte Möglichkeit für eine Einzelmedaille nutzen. Doll, Lesser und Schempp starteten mit einem fehlerfreien Liegendschießen. Peiffer drehte dagegen wie Mitfavorit Martin Fourcade die erste Extra-Runde.

Das deutsche Quartett kam in der Spitzengruppe zum zweiten Schießen. Alle vier jagten die Schüsse schnell ins Schwarze. Doll setzte sich vor Lesser an die Spitze. Schempp lag 6,5, Fourcade 9,4 und Peiffer 13,9 Sekunden und zurück.

Starkes Trio versucht sich abzusetzen

Auch im dritten Schießen räumten Schempp und Lesser alle Scheiben ab. Doll und Peiffer mussten in die Strafrunde. Am Schnellsten war aber Fourcade, der die Führung übernahm. Schempp ging mit 1,1, Lesser mit 2,1 Sekunden Rückstand auf den Franzosen in die vierte Runde. Das starke Trio kam gleichzeitig zum letzten Stehendanschlag. Und sie machten es spannend. Schempp und Fourcade mussten eine, Lesser zwei Strafrunden drehen. Die Chance für Doll, der hinter Fourcade und Schempp als Dritter auf die letzte Runde ging. Um Bronze kämpften jetzt Doll, Sevendsen und Lesser.

Schempp zeigte ein starkes Rennen und lieferte sich bis zur Ziellinie ein Duell mit dem Franzosen, dass Fourcade nach 35:47,3 Minuten nur um Zentimeter für sich entschied. Bronze schnappte sich noch Emil Hegle Svendsen. Erik Lesser wurde starker Vierter, Doll Fünfter.