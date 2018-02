Basketball-Bundesliga Bambergs Trainer Trinchieri sagt "Tschuss"

Andrea Trinchieri sagt "Tschuss" - via Twitter. Und er wünscht seinem Ex-Club "Good Luck!" Damit ist klar: Der Deutsche Meister Brose Bamberg hat sich von seinem Cheftrainer getrennt. Am Montagabend bestätigte auch Brose Bamberg die Trennung auf der Vereins-Homepage.

"Andrea Trinchieri hat in den letzten drei Jahren sehr viel für den Bamberger Basketball getan. Nach dem schlechten Jahr 2014 hat er uns in die Erfolgsspur zurückgeführt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar", so das erste Statement des Geschäftsführers Brose Bamberg. Bis auf weiteres wird der bisherige Assistenztrainer Ilias Kantzouris die Aufgaben von Trinchieri übernehmen, so Brose Bamberg. Kantzouris hatte Trinchieri bereits zu Jahresbeginn für mehrere Wochen vertreten, als Trinchieri sich einer Schulteroperation unterziehen musste. Der 43-jährige Grieche hatte die Bamberger aber auch nicht in die Erfolgsspur führen können.

Unter dem 49-jährigen Italiener Andrea Trinchieri hatten die Oberfranken am vergangenen Freitag eine blamable 68:85 Niederlage in Jena kassiert. Die Mannschaft wirkte konzeptlos und unmotiviert, fast als würden die Spieler gegen den eigenen Trainer spielen. Es war der Tiefpunkt einer ohnehin verkorksten Saison. Offenbar enttäuschte Fans hängten daraufhin an Trainingshalle der Bamberger Bamberger zwei Banner mit den Worten "Versager" und "Are you fucking serious!?" auf. Bamberg ist zuletzt durch drei Bundesliga-Niederlagen in Folge auf Tabellenplatz 10 abgerutscht und muss erstmals seit vielen Jahren um die Playoff-Teilnahme (Plätze 1 bis 8) bangen.

Trinchieri seit 2014 in Bamberg

Trinchieri hatte das Traineramt in Bamberg in Sommer 2014 von seinem Vorgänger Chris Fleming übernommen und die Franken zu drei Deutschen Meistertiteln und zum Pokalsieg 2017 geführt. Zur aktuellen Saison verpflichtete der Deutsche Meister aufgrund zahlreicher Abgänge zwar viele Große Namen wie den Euroleague-erfahrenen US-Amerikaner Ricky Hickman oder NBA-Champion Dorell Wright. Trinchieri konnte aus den Top-Spielern aber bis zuletzt keine funktionierende Mannschaft formen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Stoschek hatte bereits in der Halbzeitpause des Spiels gegen den FC Bayern München vor knapp einer Woche angekündigt nach der laufenden Saison den "Reset-Knopf" drücken zu wollen. Den erste große Entscheidung haben die Oberfranken nach der Klatsche in Jena nun doch deutlich früher getroffen.