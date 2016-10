Marco Wittmann Die DTM-Konstante

Marco Wittmann kann am Sonntag seinen zweiten DTM-Titel gewinnen. Von allen Fahrern aus dem Feld ist der Fürther in der laufenden Saison der Konstanteste. Den Sprung in die Formel 1 hält der 26-Jährige dennoch für unmöglich.

Für den zweiten Titel muss Marco Wittmann seine Verfolger ausgerechnet am Hockenheimring in Schach halten. Der Parcours dürfte jedoch ein gutes Omen für ihn sein. In Hockenheim gewann Wittmann 2014 sein erstes DTM-Rennen überhaupt. Am Ende des Jahres stand sein erster Titel. Auch in seiner Zeit in der Formel-3-Euroserie gewann der Wittmann sein erstes Rennen am Hockenheimring. Er weiß also, wie man dort erfolgreiche Rennen fährt.

Wittmann als Gejagter in einem spannenden Titelkampf

Dieses Wissen sollte der Franke, der für das BMW-Team Reinhold-Motorsports fährt, am letzten Rennwochenende der Saison 2016 nutzen. Denn der Kampf um die Spitze ist in diesem Jahr besonders eng. Wittmanns Vorsprung auf den Zweiten Edoardo Morata beträgt nur 14 Punkte. Gewinnt der Italiener beide Rennen, ist der Titel für Wittmann futsch.

Sein Trumpf ist die Konstanz

Doch Wittmann kennt die Situation des Gejagten und kann damit umgehen, wie er in der Saison 2014 bei seinem ersten DTM-Titel bewies. Via Facebook teilte der 26-Jährige mit, dass er mit "voller Attacke nach Hockenheim gehen" werde. Ein Motto, das eigentlich gar nicht zu seiner bisherigen Saison passt. Wittmann fällt eher dadurch auf, dass er in kniffligen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt und auch mal zurücksteckt, um nicht auszuscheiden. So gewann er in der Saison 2016 zwar erst drei Rennen, war aber eben fast immer vorne mit dabei – und sammelte Punkte. Es ist seine Konstanz, die ihm in dieser abwechslungsreichen DTM-Saison womöglich den zweiten Titel in seiner erst vierten DTM-Saison beschert.

Für die Formel 1 fehlt ihm das Geld

Immer wieder wird Wittmann daher nach seinen Formel-1-Ambitionen gefragt. Dem Kicker gestand er, diese sei zwar für jeden Rennfahrer ein Traum, für ihn aber unerreichbar, weil er dafür nicht die nötigen "Connections und den ganz großen Geldkoffer" habe. Dem Focus sagte Wittmann, die Formel 1 finde er öde, wegen der Mercedes-Dominanz der letzten Jahre. Und der Bild-Zeitung antwortete er, dass er ohnehin lieber in der DTM um Podiumsplätze und Siege mitfahre, als in der Formel 1 achtzehnter zu werden.

Also macht Wittmann am Wochenende das, was er am liebsten macht: Um Siege fahren. In diesem Fall sogar um den DTM-Gesamtsieg. Und am Montag ist Wittmann dann zu Gast im Blickpunkt Sport (17.10.2016, ab 22 Uhr, BR-Fernsehen). Dank seiner Konstanz wahrscheinlich dann bereits als zweifacher DTM-Champion.