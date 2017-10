DTM Motorsportserie in der Zukunftskrise?

Die Serie wackelt in ihren Grundfesten. Das sagt die eine Fraktion. Der angekündigte Ausstieg von Mercedes ist der wohl deutlichste Beweis dafür. Vorschläge, Anregungen bishin zu offener Kritik von Fans und auch von Fahrern, werden gehört und verschwinden dann in der Schublade - spricht der zweifache Meister und derzeitige Tabellenführer Mattias Ekström unverblühmt aus. Er glaubt, dass die Verantwortlichen beratungsresistent sind. "Da muss jeder sich selbst am Kragen packen". Denn "die Konkurrenz von anderen Sportarten ist schon groß."

Die Gegenpartei verkündet hingegen unaufhörlich eine rosige Zukunft, sieht in den Veränderungen der vergangenen zwölf Monate einen Weckruf. In der Tat spricht mit dem Gastauftritt zweier japanischer Hersteller zum Saisonfinale in anderthalb Wochen durchaus etwas für ein Lebenszeichen der DTM - selbst nach dem Rückzug von Mercedes, meint zumindest der Schweizer DTM-Pilot Nico Müller."Man kann so was auch als Chance sehen, als Neustart sich neu zu erfinden und vielleicht auch besser werden als Serie in der Zukunft."

Serie im Umbruch

Nüchtern betrachtet ist die Serie sehr wohl im Umbruch. Doch die Gefahr, sich selbst damit auszubremsen, kann nicht geleugnet werden. Zu verbittert sind die Positionen der mächtigen Hersteller, die die Serie in der Vergangenheit quasi selbst regiert haben. Besorgt nimmt das Herrmann Tomczyk zur Kenntnis, schließlich trägt er als Motorsportpräsident des ADAC die Verantwortung für einen Großteil des deutschen Motorsports: "Ich glaube, dass niemand gedient wäre, wenn wir nur noch vier oder fünf deutsche Rennen hätten auf einer Plattform."

Berger alleiniger Chef an der Spitze

Ähnlich wie in der Formel 1 kam es auch in der DTM im vergangenen Jahr zur Revolution. Der alte Chef, Hans Werner Aufrecht wurde ähnlich nonchalant wie sein Formel 1-Pendant Bernie Ecclestone vom Thron gestoßen. Der zwischenzeitliche Nachfolger wurde vor Kurzem ähnlich glanzlos vom Hof gejagt - sodass Gerhard Berger nun der alleinige Chef an der Spitze ist- und erlebt selbst die Machtprobe mit Audi, Mercedes und vor allem BMW.

Erst ging es um einen neuen Serien-Motor - letztlich der Rückzugsgrund der Stuttgarter, nachdem sich die beiden bayerischen Hersteller durchgesetzt hatten. Dann hatten sich genau diese beiden - Audi und BMW - selbst in die Haare bekommen, als es zur Regelung sogenannter Strafgewichte für zu schnelle Fahrzeuge ging. Hier konnte eine Lösung erst erzielt werden, als hinter den Kulissen gewaltige Drohkulissen aufgebaut wurden.

Machtkampf um die Zukunft der Serie

Die Niederlage von Audi gegenüber dem Konkurrenten wird zumindest von Audi Motorsportchef Dieter Gass nach außen als ein Ergebnis im Sinne der Serie dargestellt. Doch genau das ist es nicht, sondern lediglich weitere Munition im gnadenlosen Machtkampf mit allen politischen Mitteln um die Zukunft der Serie. Leidtragender könnte am Ende der Fan sein, der im nächsten Jahr zumindest nach aktuellem Stand schon mal deutlich mehr Aufwand einplanen muss, die DTM im Fernsehen zu sehen. Denn der bisherige Fernsehpartner ist dem Vernehmen nach 2018 nicht mehr mit an Bord.