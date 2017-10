Formel 1-Weltmeister Hamilton triumphiert zum vierten Mal

Lewis Hamilton reichte nach einem wahren Startdrama Platz neun zur großen Titel-Fiesta: Der Mercedes-Pilot ist zum vierten Mal nach 2008, 2014 und 2015 Formel-1-Weltmeister, weil Sebastian Vettel im Ferrari nicht über Rang vier hinauskam. Nur mit einem Sieg hätte Vettel die WM-Entscheidung noch einmal verschoben. Doch den ersten Platz in Mexiko-Stadt holte sich der Niederländer Max Verstappen (Red Bull) vor Valtteri Bottas aus Finnland im zweiten Silberpfeil. Dritter wurde Vettels finnischer Kollege Kimi Räikkönen.

Titel war nur noch eine Frage der Zeit

Dass der Mercedes-Pilot seinen zurückgetretenen Teamkollegen Nico Rosberg als Weltmeister ablösen würde, hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet - die Frage war nur noch wann. Anfang September lag Hamilton noch sieben Punkte hinter Vettel zurück, aber technische Probleme in Malaysia und Japan sowie ein selbst verursachter Startunfall in Singapur warfen den Deutschen massiv zurück. Und so wurde es für den Heppenheimer auch in seiner dritten Saison mit der Scuderia nichts mit der erhofften Rückkehr auf den PS-Thron.

Vettels Träume schon nach Startdrama geplatzt

Beim mit Spannung erwarteten Start vor 115.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt schenkten sich Polesetter Vettel, Hamilton und Verstappen nichts. Vettel und Verstappen berührten sich in der zweiten Kurve, Vettel verlor seinen Frontflügel und schlitzte Hamilton dann den rechten Hinterreifen auf. Hamilton wollte danach sofort von der Box wissen, ob das Absicht gewesen sei. "Wir sind nicht sicher" war die Antwort. Eine Untersuchung durch die Rennleitung wurde aber nicht eingeleitet.

Während der Rennwagen von Verstappen im ganzen Chaos unbeschadet blieb, fielen Vettel und Hamilton ans Ende des Feldes zurück. Der Brite verlor sogar über eine Minute, weil er sich mit seinem Plattfuß in die Box quälen musste. Danach arbeitete sich Vettel durch das Feld, Hamilton hatte weiter Probleme, wurde im 22. Umlauf sogar von Verstappen überrundet.

Nur Schumacher und Fangio erfolgreicher

Doch Hamilton wird es verkraften können, er ist nun einer der erfolgreichsten Fahrer der Formel-1-Geschichte. Der 32-Jährige zog nach Titeln mit Alain Prost (Frankreich) und Vettel gleich. Nur Rekordweltmeister Michael Schumacher mit sieben Triumphen und Juan Manuel Fangio (Argentinien) mit fünf setzten sich häufiger die WM-Krone auf.