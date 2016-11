Geschlauchter Champion Müder Rosberg feiert in Wiesbaden

Bei der Siegesparty habe ihn nicht nur seine Familie bejubelt, sondern auch viele seiner besten Freunde seien dabei gewesen, erzählte Rosberg. "Ich habe quasi durchgefeiert, wir haben richtig die Sau rausgelassen. Jetzt brauch ich doch mal ein bisschen Ruhe", sagte der müde und unrasierte Formel-1-Weltmeister. Die wird Rosberg vorerst aber nicht bekommen, schließlich bekommt er erst am Freitag im Rahmen der Gala des Automobil-Weltverbandes FIA in Wien offiziell die WM-Trophäe überreicht.

Einige Hundert Fans feiern den Weltmeister

Seinen Spontan-Besuch in seiner Geburtsstadt Wiesbaden hatte der Weltmeister per Facebook angeregt. Oberbürgermeister Sven Gerich war darüber nach eigener Aussage "stolz wie Bolle". Auch eine Portion Handkäs mit Musik hatte Rosberg schon vorab bestellt. Das Bad in der Menge fiel an einem Werktag in der hessischen Landeshauptstadt allerdings relativ bescheiden aus: Nur ein paar Hundert Fans waren gekommen, um den 31-Jährigen zu feiern.

Trotzdem war Rosberg froh in Wiesbaden zu sein. "Langsam realisiere ich den Titelgewinn. Und da finde ich es cool, auch in Wiesbaden vorbeizuschauen und die Familie dabeizuhaben. Ich möchte die Zeit so gut wie möglich genießen", sagte der neue Formel-1-Weltmeister.

Rosberg hält normale Beziehung zu Hamilton für kaum möglich

Rosberg war beim Saisonfinale in Abu Dhabi auf Platz zwei hinter seinem Mercedes-Teamkollegen und Titelrivalen Lewis Hamilton gefahren - und hatte so mit fünf Punkten Vorsprung die Weltmeisterschaft geholt. Eine Normalisierung der Beziehung zu seinem Teamrivalen Hamilton hält er für kaum möglich: "Es wird fast unmöglich sein, eine gute Beziehung zu haben, dazu ist die Rivalität zu groß. Wir sind im selben Team, es geht immer um den Titel."