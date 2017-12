Podcast "Seitenwechsel" Folge 2 jetzt neu: Sport und HIV

Doping, Korruption, Kommerzialisierung: Der Sport steckt in einer fundamentalen Vertrauenskrise. Der neue BR Sport-Podcast "Seitenwechsel" widmet sich einmal im Monat Sporthintergründen und Sportpolitik. In Folge 2: Sport und HIV

In der aktuellen Ausgabe dreht sich alles um das Thema Sport und HIV: Können HIV-positive Menschen Sport machen? Können sich Mitspieler beim Sport anstecken? Warum gibt es immer noch so wenige Profisportler, die sich als HIV-positiv geoutet haben – und wie groß sind die Vorbehalte gegenüber HIV-Positiven noch immer in der Gesellschaft?

Das wollen die Moderatoren Michael Bartle und Niklas Schenk klären. Dafür haben sie außergewöhnliche Gäste getroffen: André und Fabian sind ein schwules Pärchen, André ist HIV-positiv, Fabian negativ. Zusammen haben sie "Andre's Ride" ins Leben gerufen und wollen durch den Radsport über HIV aufklären. Außerdem sprechen die Moderatoren mit Alexandra Frings, einer HIV-positiven Marathonläuferin, die sich vor mehr als 15 Jahren bei ihrem Mann angesteckt hat. Der Münchner Arzt und HIV-Experte Dr. Nils Postel kommt ebenfalls zu Wort.

Bei der Premiere des Podcasts geht es um eine kleine Revolution im deutschen Sport: Mitte Oktober haben 45 Vertreter deutscher Spitzensportverbände den Verein "Athleten Deutschland" gegründet, mit dem Deutschlands Top-Athleten ihre Interessen besser als bisher vertreten wollen – und zwar unabhängig von Verbänden wie dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Mit dessen Vorstandschef Michael Vesper und der Schwimmerin Amélie Ebert, Vorstandsmitglied bei "Athleten Deutschland", kommen im Podcast Vertreter beider Seiten ausführlich zu Wort.