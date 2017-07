Challenge Roth 2017 Der Ausnahme-Triathlon live

BR

Am Sonntag steht das mittelfränkische Roth wieder ganz im Zeichen des Challenge Roth, einer der weltgrößten Triathlon-Veranstaltungen über die Langdistanz. BR Sport ist live dabei.

Erwartet werden rund 3.400 Einzelstarter und 650 Staffeln aus 70 Ländern sowie bis zu 250.000 Zuschauer. Auf dem Programm stehen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon. Der Bayerische Rundfunk berichtet auch diesmal auf allen Kanälen von dem bayerischen Ausnahme-Sportevent.

Schafft die Schweizer Titelverteidigerin Daniela Ryf einen neuen Weltrekord? Das ist sportlich die spannendste Frage am Wettkampftag. Bei uns verpassen Sie nichts: Wir starten hier mit unserem langen Livestream um 8.30 Uhr und bleiben bis zum Nachmittag dran. Daneben gibt es immer wieder Live-Einblendungen auf unserer Facebookseite facebook.com/BRsport.

Fernsehen

Das BR Fernsehen berichtet in zwei Extra-Ausgaben Blickpunkt Sport am 9. Juli von 16.15 bis 16.45 Uhr und von 22.00 bis 22.15 Uhr über das Event. Moderatorin ist Julia Büchler, zu Gast ist Weltrekordler und Vorjahressieger Jan Frodeno. Im Ersten sendet die Sportschau um 18.00 Uhr eine Zusammenfassung aus Roth.

Im Vorfeld sendet die Abendschau live aus Roth am 7. Juli mit Berichten über die letzten Vorbereitungen und Interviews mit den Top-Startern. Bis zum 6. Juli gibt es tägliche Vorberichte in der Frankenschau aktuell um 17.30 Uhr. In der Rundschau am 6. und 7. Juli um 18.30 Uhr blicken wir ebenfalls nach Roth.

Hörfunk

B5 aktuell und BAYERN 3 berichten in regelmäßigen Live-Einblendungen den ganzen Tag aus Roth. Schon jetzt laufen im Hörfunk u.a. tägliche Beiträge in Mittags in Franken auf Bayern 1 (ausführliche Übersicht der Programmhöhepunkte siehe unten).