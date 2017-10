München Marathon Über 21.000 Teilnehmer werden erwartet

Der Münchner Marathon meldet auch in diesem Jahr steigende Teilnehmerzahlen. Vor allem die kürzeren Strecken liegen im Trend. Im Vergleich zu den Vorjahren werden am kommenden Sonntag, den 8. Oktober, mehr Frauen und ausländische Gäste mitlaufen.

Das Interesse am München Marathon bleibt ungebrochen. Sechs Tage vor dem Startschuss zieht der Veranstalter, die runabout München Marathon GmbH, eine positive Bilanz. Im Vergleich zum vergangenen Jahr freuen sich die Verantwortlichen über einen Teilnehmerzuwachs von fünf Prozent. Im letzten Jahr nahmen 20.139 Läufer teil. In diesem Jahr werden wohl rund 1.000 Läuferinnen und Läufer mehr an den Start gehen.

Kürzere Strecken sind gefragter

"Die größten Zuwächse beobachten wir beim 10-Kilometer-Lauf mit 13 Prozent, gefolgt von der Marathon-Staffel mit 11 Prozent und dem Halbmarathon mit einem Plus von 8 Prozent. Die Marathondistanz liegt auf Vorjahresniveau." Geschäftsführer Gernot Weigl

"Wir beobachten schon seit vielen Jahren, dass in wirtschaftlich guten Zeiten die Unterdistanzen gegenüber der Marathonstrecke bevorzugt werden. Wir vermuten, dass die Menschen bei Vollbeschäftigung einfach weniger Zeit für ein Marathontraining haben und deshalb kürzere Strecken wählen", erklärt Geschäftsführer Gernot Weigl das Anmeldeverhalten.

Immer mehr Frauen und ausländische Gäste

Ein weiterer Trend ist der stetig steigende Anteil von Frauen. Noch vor fünf Jahren lag die Frauenquote bei 23 Prozent, in diesem Jahr sind bereits 35 Prozent am Start.

Auch die Zahl der ausländischen Gäste, die extra zum Marathon nach München anreisen, steigt Jahr für Jahr: Vor fünf Jahren waren es 4.074 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 85 Nationen. Bislang sind schon 5.826 aus 110 Nationen angemeldet. Die meisten Starterinnen und Starter kommen aus Österreich (730), vor Italien (604), Frankreich (544), der Russischen Föderation (488) und England (405).

Nachmeldung auf der Sportmesse möglich

Die Nachmeldeschalter zum München Marathon öffnen am Freitag, 6. Oktober um 12 Uhr in der großen Olympiahalle im Rahmen der Sportmesse. Sie sind bis 19 Uhr geöffnet. Auch am Samstag kann man sich noch von 10 bis 19 Uhr für alle Wettbewerbe anmelden. Am Sonntag ist eine Anmeldung zwischen 8.30 und 9.30 Uhr möglich.