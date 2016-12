Entgangene Sport-Unterstützung Harrer lässt Schadensersatzklage prüfen

Bei den Olympischen Spielen in London verpasste Harrer über 1.500 Meter das Finale um ein paar Zehntel-Sekunden. Sportlich gesehen war die damals 21-Jährige zu langsam unterwegs, doch im Nachhinein wurde bei zwei Läuferinnen im Halbfinale und bei sechs der ersten neun Läuferinnen des Finales Doping nachgewiesen.

Die vermeintlich schnelleren Konkurrentinnen wurden also disqualifiziert. Die Regensburgerin hätte das Finale somit "eigentlich" erreicht. "Zu sehen, ich wäre jetzt in einem Finale, in dem ich nie stand", beschäftigt die Mittelstreckenläuferin sehr. Jetzt lässt sie ihren Anwalt prüfen, ob eine Schadensersatz-Klage möglich ist. Und vorallem gegen wen.

Entgangene Gelder kein Pappenstiel

Nicht nur sportlich ist es ein harter Schlag, denn mit der Finalteilnahme wäre für die Läuferin auch Geld in Form von Sporthilfe, Preis-, und Sponsorengeldern geflossen. Geld, das sie dringend braucht, um ihr Training zu finanzieren, damit sie auch ohne Doping ganz vorne mithalten kann. "Es ist natürlich erstmal ein riesen finanzieller Aspekt. Man hat ja auch Sponsoren und kriegt von der Sporthilfe was. Das sind bestimmt an die 30.000 Euro, was mir durch die Lappen ging", weiß Harrer.

"Durch Doping kannst du schneller regenerieren, bist leistungsfähiger und schneller. Das muss ich mit viel mehr Trainingsaufwand erreichen." Corinna Harrer

"Das wären fast zwei Jahre finanzierter Sport gewesen", erklärt sie in einem Interview im August 2016 mit der Berliner Zeitung. "Einerseits erwartet Deutschland Profitum, andererseits tun wir zu wenig, um saubere Sportler zu unterstützen."

"Wir treten gegen Nationen an, die Leistungssport zu 100 Prozent finanzieren und fördern." Corinna Harrer

Auch bei der EM von neun auf sechs vorgerückt

Auch durch die nachträglichen Disqualifikationen bei der EM 2012 sind ihr Nachteile entstanden. Dort ist die Oberpfälzerin von Platz neun auf sechs vorgerückt. "Als Sechste hätte ich den A-Kader-Status bekommen, auch unter den Top-Acht bei Olympia. Der gilt für vier Jahre. Vier Jahre Geld vom Verband. Trainingslager wären bezahlt worden, mit Trainer und Physiotherapeut. Im B-Kader gibt es ein Mal im Jahr 200 Euro. Es ist nicht nur das. Bei der U23-EM 2011 war ich Dritte, inzwischen Zweite. Die Medaille habe ich jetzt nachträglich gekriegt, ich befürchte, dass es noch mehr werden. Bei der U20-EM 2009 war ich Zweite, die Erste ist inzwischen gesperrt. Es ist wie beim Lotto. Es ist ein Medaillenrecycling", führte sie im Interview mit der BZ weiter aus.