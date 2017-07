Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2017 Robert Harting siegt im Bruderduell

Bei den Deutschen Meisterschaften in Erfurt setzte sich Robert Harting souverän mit 65,65 m durch, Rio-Olympiasieger Christoph Harting kam mit 62,51 m nur auf Platz vier und blieb deutlich unter der Norm für die Weltmeisterschaften in London (4. bis 13. August). Der jüngere Harting-Bruder muss nun auf eine Sonderregelung durch den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) hoffen, der am Mittwoch sein (vorläufiges) London-Aufgebot benennen wird. Da in Robert Harting und dem in Erfurt mit 64,29 m zweitplatzierten Martin Wierig (Magdeburg) nur zwei deutsche Werfer in diesem Jahr die London-Norm von 65 m überboten haben, wäre noch ein WM-Startplatz frei.

Reus und Lückenkemper siegen über die 100 m

Die Titel über die 100 Meter sicherten sich Julian Reus (Wattenscheid) und Gina Lückenkemper (Dortmund). Reus setzte sich bei den Männern in Saisonbestleistung von 10,10 Sekunden zum fünften Mal in Serie durch, der deutsche Rekordhalter knackte damit auch die geforderte WM-Norm (10,12). Bei den Frauen war Lückenkemper trotz eines Strauchlers am Start nicht zu schlagen. Die EM-Dritte über 200 m gewann in 11,10 Sekunden ihren ersten Meistertitel über 100 m, im Vorlauf war sie neue persönliche Bestleistung gerannt (11,01).

Katharina Molitor

Den ersten Titel des Tages hatte sich Speerwurf-Weltmeisterin Katharina Molitor erkämpft. Vier Wochen vor der WM setzte sich die 33-jährige Leverkusenerin mit 61,16 Metern durch. Die bayerische Meisterin Sarah Leidl aus Passau wurde Dritte.

Die Titelkämpfe 2017

Zum 117. Mal werden die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften ausgetragen. Gastgeber ist die Stadt Erfurt mit ihrem Steigerwaldstadion. An diesem Wochenende ist es die letzte Chance für die Athletinnen und Athleten, noch das Ticket für die WM vom 5. bis 13. August in London zu lösen.

Wie üblich wurden aus organisatorischen Gründen einige Disziplinen ausgelagert, vor allem bei den Läufern. So werden die deutschen Meister im Maratahonlauf beispielsweise erst im Rahmen des Frankfurt-Marathons am 29. Oktober ermittelt. Dagegen haben die Crossläufer als erste Leichtathleten in dieser Saison ihre Titelträger schon im März in Löningen im Münsterland ermittelt. Florian Orth von der LG Telis Finanz Regensburg gewann die Mittelstrecke, auch der Titel in der Teamwertung ging an die Regensburger.