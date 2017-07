Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften Wenig Lichtblicke in Erfurt

Gala-Vorstellungen von Robert Harting und Konstanze Klosterhalfen, Pleiten für Thomas Röhler, Raphael Holzdeppe und Christoph Harting. Bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt zeigten sich die Leichtathletik-Asse nur teilweise in WM-Form.

Vor allem die Rio-Olympiasieger enttäuschten: Speerwerfer Röhler wurde immerhin Zweiter, Diskus-Riese Christoph Harting verpasste hingegen die Qualifikation für den Saisonhöhepunkt in London.

Der Thüringer Röhler, der Anfang Mai in Doha den deutschen Rekord auf 93,90 m gesteigert hatte, musste sich beim Heimspiel mit 85,24 m klar dem entfesselt auftretenden Offenburger Johannes Vetter geschlagen geben. "Wir haben einen verdienten Meister, da kann man nur gratulieren", sagte Röhler, der mit der Bahn im Steigerwaldstadion haderte: "Immerhin bin ich noch in einem Stück."

Vetter kratzte mit 89,35 an der 90-Meter-Marke, so weit warf noch niemand bei deutschen Meisterschaften. Röhler und Vetter, Nummer eins und zwei der Welt, sind die größten, wenn nicht die einzigen Titelkandidaten des DLV für die WM (4. bis 13. August).

WM-Nominierung am Mittwoch - Christoph Harting wird fehlen

Erfüllte die Erwartungen: Robert Harting.

In London wird Christoph Harting hingegen wohl nicht um Medaillen kämpfen. "Wir haben hoch gepokert und verloren. Wenn es nicht für die WM gereicht hat, dann hat es eben nicht gereicht", sagte er. Der jüngere der beiden Diskus-Brüder kam im Steigerwaldstadion nicht über Platz vier mit schwachen 62,51 m hinaus, verpasste die London-Norm abermals klar. 2012-Olympiasieger Robert Harting feierte mit 65,65 m souverän seinen zehnten Titelgewinn, den ersten hatte er zehn Jahre zuvor ebenfalls in Erfurt geholt. "Das ist schon cool. Ich bin zufrieden, auch wenn ich immer noch mit einer B-Technik werfe", sagte der dreimalige Weltmeister, der das deutsche WM-Team anführen wird, das der DLV am Mittwoch benennt.

Robert Hartings Bruder wird im Aufgebot fehlen, seine Frau ist dabei: Julia Harting holte am Sonntag in der Diskus-Konkurrenz der Frauen mit 63,63 m ihren zweiten Titel. Vorjahressiegerin Nadine Müller fehlte verletzt, dürfte als deutsche Jahresbeste aber ebenfalls nach London reisen.

Dort wird auch der frühere Stabhochsprung-Weltmeister Holzdeppe antreten, obwohl der 27-Jährige in Erfurt am Sonntag mit Platz zwei und 5,60 m hinter den Erwartungen zurückblieb. Den Titel sicherte sich höhengleich der erst 18 Jahre alte Leverkusener Bo Kanda Lita Baehre, der allerdings anders als Holzdeppe nicht die WM-Norm erfüllt hat.

Klosterhalfen läuft neuen Meisterschaftsrekord

Senkrechtstarterin Klosterhalfen stürmte im Alleingang zum 1500-m-Titel und pulversierte in 3:59,58 Minuten den 40 Jahre alten Meisterschaftsrekord. "Eigentlich kam es mir gar nicht so sehr auf die Zeit an, ich wollte locker laufen. Jetzt ist es aber ein tolles Gefühl", sagte die 20-Jährige, die als Jahrhundert-Talent gilt.

Julian Reus und Gina Lückenkemper sicherten sich die prestigeträchtigen Titel über die 100 m. Reus setzte sich bei den Männern in Saisonbestleistung von 10,10 Sekunden zum fünften Mal in Serie durch, der deutsche Rekordhalter knackte damit auch die geforderte Norm (10,12). Die hatte Lückenkemper schon vor dem Rennen sicher, die EM-Dritte gewann in 11,10 Sekunden, nachdem sie im Halbfinale bereits bei 11,01 gelegen hatte. Leicht angeschlagen verzichtete sie am Sonntag auf den 200-m-Start.

Über 3000 m Hindernis lief die WM-Dritte Gesa Felicitas Krause (9:25,81) einsam an der Spitze - nie war eine Athletin bei deutschen Meisterschaften schneller. Quasi im Vorbeigehen nahm Krause am Sonntag noch den Titel über 5000 m (16:20,10) mit. "Ich wollte das Double, das ist großartig", sagte die Triererin.