Für Bayern in London WM-Einsatz für 800-Meter-Läuferin Hering aus München

Die Münchnerin Christina Hering ist die einzige bayerische Leichtathletin mit einem Einzelstartplatz in London. Am Donnerstag startet sie auf der 800-Meter-Strecke. Ihr Ziel lautet: das Halbfinale erreichen.

Fast ganz allein auf weiter Flur ist Hering als Vertreterin des Freistaats in London unterwegs. Nur eine bayerische Kollegin leistet der Münchnerin noch Gesellschaft im deutschen Leichtathletik-Team: Sprinterin Amelie-Sophie Lederer aus aus Ornbau im Landkreis Ansbach hofft auf einen Einsatz in der Staffel.

"Ich bin natürlich total stolz, dass ich Bayern vertreten darf." Christina Hering

"Mehr als einmal in London laufen"

Herings Ziel ist das Halbfinale, mehr ist bei der großen Konkurrenz auf dieser Strecke unrealistisch. "Es wird auf jeden Fall mein Ziel sein, nicht nur einmal in London zu laufen", sagte sie. Aber anders als vor zwei Jahren bei ihrer WM-Premiere, geht es für die 22-Jährige dieses Mal auch darum, ihr eigenes Rennen zu machen. In Peking ließ sie sich mit einer einer etwas zu riskanten Taktik durch ihre Konkurrentinnen noch zu sehr beeinflussen. Nach 2:00,81 Minuten war sie mit Rang acht im Halbfinale gescheitert. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro hatte sie die Vorschlussrunde sogar verpasst.

"Auf den letzten Drücker" nachnominiert

Christina Hering (re.)

Monatelang war die für die LG Stadtwerke München startende Läuferin der Qualifikationszeit hinterhergelaufen. In letzter Sekunde, als sie die Weltmeisterschaft eigentlich schon aufgegeben hatte, klappte es dann doch noch. Erst Ende Juli wurde die amtierende Deutsche Meisterin über 800 Meter vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) "auf Basis der realisierten Nominierungsanforderungen" für die WM nachgemeldet. "Auf den letzten Drücker", so bezeichnete die Sportstudentin den Zeitpunkt. Und so stellte sie gemeinsam mit ihrem Trainerteam die Trainings- und Urlaubspläne noch einmal kräftig um. Schließlich soll der Lauf über die 800-Meter-Strecke diesmal vielleicht ja doch noch erfolgreicher werden.

Zeitplan für die 800 Meter der Damen