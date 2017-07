HC Erlangen Mit Verstärkung und Kampf ins zweite Jahr

Ohne ein einziges Mal in Abstiegsnöte zu kommen, hat der HC Erlangen die erste Saison in der Handball-Bundesliga gemeistert. Jetzt ist der HCE in die Vorbereitung auf die zweite und möglicherweise auch schwierigere Spielzeit gestartet.

Jetzt heißt es schwitzen und schuften. Die Spieler, die schon länger in Erlangen spielen, wissen, was auf sie zukommt. Die sechs Neuzugänge kennen die knallharte Vorbereitung von Trainer Robert Anderson nur aus Erzählungen. Aber die drei Wochen Konditions- und Krafttraining zahlen sich später aus. "Man hat gesehen, dass wir das brauchen", sagt Rückraumspieler Nikolai Link, der inzwischen seit fünf Jahren in Erlangen spielt.

"Wir müssen da jetzt drei Wochen durch und davon können wir dann das ganze Jahr zehren." Nikolai Link

Nach dem Grundlagentraining werden Technik und Taktik geschult, damit die Mannschaft bis zum Saisonstart am 28. August topfit ist. Gleich zum Auftakt warten mit Lemgo, Stuttgart und Gummersbach drei Teams, die in der vergangenen Saison gegen den Abstieg spielten und die zu schlagen sein sollten. "Man weiß auch, dass das zweite Jahr noch schwerer werden kann", warnt Coach Anderson und beruhigt gleichzeitig: "Darauf sind wir vorbereitet. Wir wollen attraktiven Handball spielen mit sehr viel Kampfeswillen."

Sellin will Verantwortung übernehmen

Ein guter Start ist also hilfreich, auch wenn der Trainer zu Ruhe und Geduld mahnt, schließlich sind sechs neue Spieler zu integrieren. Allen voran natürlich Top-Torschütze Johannes Sellin, der aus Melsungen kam. Der 26-Jährige hat in der abgelaufenen Saison über 200 Tore geschossen. Sein Wechsel nach Mittelfranken war eine dicke Überraschung. "Hier ist ein Riesenpotenzial in diesem Verein und der Mannschaft und es bietet mir auch die Möglichkeit als Führungsspieler weiter zu reifen und mich im athletischen Bereich weiter zu entwickeln", erklärt er seinen Schritt.

Für ein gutes Gefühl sorgt vielleicht auch die Änderung der Liga, dass es am Saisonende nur noch zwei Absteiger geben wird.