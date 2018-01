Handball-Europameisterschaft in Kroatien Deutschland verpasst den Halbfinaleinzug

Die Handball-Europameisterschaft in Kroatien geht ohne Titelverteidiger Deutschland ins Halbfinale. Die Nationalmannschaft ist nach einer 27:31-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Spanien ausgeschieden.

Eine ganz schwache Phase Mitte der zweiten Halbzeit sorgte dafür, dass sich der Titelverteidiger vorzeitig von der Europameisterschaft verabschieden muss. Zwölf Minuten lang blieben die deutschen Handballer ohne Treffer, Spanien zog von 15:15 auf 23:15 davon. Und gerade mal 15 Minuten waren da noch zu spielen.

Zu wenig, um doch noch eine Wende zu erzwingen. Vor allem, weil die Chancenauswertung gegen Spanien unterirdisch war. Im EM-Finale vor zwei Jahren hatte Deutschland die Spanier noch kaltschnäuzig mit 24:17 an die Wand gespielt, Torwart Andreas Wolff die Iberer immer wieder mit starken Paraden zur Verzweiflung getrieben.

Schwache Chancenauswertung

Diesmal war es genau umgekehrt: Spaniens Torsteher Rodrigo Corrales Rodal präsentierte sich an seinem 27. Geburtstag viel zu oft als unüberwindbare Hürde für Kapitän Uwe Gensheimer & Co. Auf weniger als zwischenzeitlich drei Tore Rückstand konnte Deutschland nicht mehr verkürzen, am Ende siegte Spanien 31:27.

Halbfinale komplett

Die Spanier, denen auch ein Unentschieden zum Weiterkommen gereicht hätte, treffen im Halbfinale auf Frankreich. Im zweiten Halbfinale stehen sich Dänemark und Schweden gegenüber. Die Schweden zogen am letzten Spieltag aufgrund der besseren Tordifferenz noch an Gastgeber Kroatien vorbei. Die Kroaten verloren das letzte Spiel der Gruppe I 27:30 gegen Weltmeister Frankreich.