HC gewinnt Frankenduell Knapper Erlanger Sieg gegen Coburg

Erstmals nach über 30 Jahre standen sich in der Handball-Bundesliga wieder zwei bayerische Mannschaften gegenüber - und spannender hätte es kaum sein können. Am Ende setzte sich der HC Erlangen mit 26:24 gegen den HSC 2000 Coburg durch.

In der Nürnberger Arena kam es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen dem HC Erlangen und dem HSC 2000 Coburg in der "stärksten Liga der Welt". Viele Wochen lang fieberte eine ganze Region auf das Duell der Mittelfranken gegen die Oberfranken hin. Der HC ging als Favorit ins Spiel: Die Mannschaft von Trainer Robert Andersson stand vor der Partie mit zwölf Punkten im Mittelfeld der Tabelle, Coburg war mit sechs Zählern Vorletzter. Die Oberfranken unter der Regie von Trainer Jan Gorr waren durch den Sieg gegen den Bergischen HC allerdings mit frischem Selbstbewusstsein in die Noris angereist. Zur Halbzeit führten die Hausherren mit 13:11. Den Zwei-Punkte-Vorsprung hatten sie auch am Ende der Partie.

Coburg bleibt nach dem 15. Spieltag mit nur drei Siegen auf dem Konto auf dem 17. Tabellenplatz, während sich der HC Erlangen durch den siebten Saisonerfolg auf Rang neun hocharbeitet.

Volles Haus in Nürnberg

Über 8.000 Zuschauer verfolgten das Frankenduell - noch mehr, als im Vorfeld erwartet wurden. Gut, dass der HC eigens dafür eine Zusatztribüne in der Halle errichtet hat und auch die Sicherheitsmaßnahmen ausgeweitet wurden.