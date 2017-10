Handball-Bundesliga Erlangen trennt sich von Trainer Andersson

Der fränkische Bundesligist hatte unter Andresson "in den letzten Monaten nicht die erwartete sportliche Entwicklung genommen", teilte der Verein mit. Als Interimsntrainer betreut der frühere Erlanger Bundesligaspieler und Juniorennationalspieler Tobias Wannenmacher den HC. Wannenmacher war bisher Spielertrainer der Erlanger U 23 und stieg in der vergangenen Saison mit seinem Team in die dritte Bundesliga auf, wo die Mannschaft aktuell erneut auf einem Spitzenplatz liegt.

Debakel gegen Kiel

Erlangen hat nach sieben Spieltagen erst zwei Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Mit fünf Punkten steht der HC auf Tabellenplatz 13, nur drei Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. Am Donnerstag (05.10.17) hatte Erlangen zu Hause eine deutliche 20:31-Niederlage gegen den THW Kiel hinnehmen müssen. "Die letzten Niederlagen sind nicht dramatisch, auch hinken wir nur einem Punkt hinterher", sagte Geschäftsführer René Selke da noch. Gleichzeitig räumte er aber ein: "Entscheidend aber ist das Wie. Das hat uns nicht gefallen."

Nur zwei Tage nach dem Debakel gegen Kiel reagierte der Verein. Den Erlangern war zuletzt starke Verunsicherung anzumerken, selbst Routiniers wie Torhüter Gorazd Skof und Christoph Steinert waren gegen Kiel weit von ihrer Bestform entfernt. Offenbar trauten die Vereinsverantwortlichen Trainer Andersson nicht mehr zu, die Wende herbeizuführen.