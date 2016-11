Handballer starten EM-Quali Portugal wird ein unbequemer Gegner

Gegen Portugal starten die Bad Boys heute in die EM-Qualifikation. Von Anfang an hellwach sein, fordert Bundestrainer Dagur Sigurðsson, der mit einem sehr unbequemen Gegner rechnet.

Vor dem Duell steht allerdings weiter Sigurðsson wegen seiner ungeklärten Zukunft als Bundestrainer im Fokus. Mehrere Topclubs sollen an ihm interessiert sein, es gebe "momentan kein Angebot", sagt der Isländer dazu. Den bis 2020 laufenden Vertrag kann Sigurðsson bis zum Jahresende kündigen, noch im November will er für Klarheit sorgen. "Ich weiß, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Das wird in den nächsten zwei, drei Wochen geschehen", kündigte der 43-Jährige vor der Partie.

Unbequemer Gegner

Portugal scheint zwar der schwächste Gegner in dieser EM-Qualifikation zu sein, die anderen Gruppengegner Schweiz und vor allem Slowenien haben deutlich mehr Turnier-Erfahrung. Doch auf dem Weg zur letzten WM waren die Portugiesen erst in den Play-Offs gescheitert und sie haben einige Spieler im Kader, die in starken Ligen wie in Polen oder Spanien ihr Geld verdienen. "Portugal spielt eine aggressive Abwehr, das ist nicht weit weg von der Spielweise Brasiliens. Und wir wissen aus Rio, wie schwer das war", warnt deshalb Sigurðsson.

Auszeit vom Nationaltrikot

Zudem muss die deutsche Auswahl nach den großen Erfolgen dieses Jahres mit der Europameisterschaft und Olympiabronze einige Ausfälle verkraften, mit eine Folge des brutal überfrachteten Spielplans in der Bundesliga und den europäischen Vereinswettbewerben. Spielmacher Martin Strobel nimmt deshalb eine Auszeit im Nationaltrikot, fünf Spieler aus dem EM-Sieger-Kader fehlen verletzt.

Auch deshalb hat Sigurðsson einige Neulinge nominiert für die beiden ersten Qualifikationsspiele – heute in Wetzlar gegen Portugal und am Samstag in Zürich gegen die Schweiz. Die beiden ersten Etappen auf dem Weg zur Titelverteidigung bei der nächsten EM 2018 in Kroatien.