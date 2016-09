41. Ryder-Cup Kaymer will seinen vierten Titel

Martin Kaymer ist der stille Leader in Europas Golf-Team im am Freitag beginnenden Ryder-Cup gegen die USA. Drei Mal konnte er den Kontinentalvergleich bereits gewinnen. Seine Form passt: In Bad Griesbach hatte er sich zuletz stark präsentiert.

Passend zum Mannschaftshighlight des Jahres spielt Kaymer stark auf. Bei der Generalprobe am vergangenen Wochenende beim Golf-Turnier in Bad Griesbach wurde er Sechster. Zwar wartet er in dieser Saison noch auf den ersten Turniersieg, aber er sei "nah dran". Doch jetzt richtet er den Blick erst einmal auf den Ryder Cup, den Kontinentalvergleich Europa vs. USA, dessen 41. Auflage am Wochenende im Hazeltine National Golf Club in Minnesota stattfindet.

Die zwölf besten Golfer Europas treffen auf die Top 12 der USA. Fast. Denn direkt qualifiziert sind nur die ersten Neun. Drei Spieler dürfen die Teamchefs per Wildcard nominieren. Kaymer bekam eine davon. Kapitän Darren Clarke begründete seine Entscheidung pragmatisch: Kaymer sei einer der "weltbesten Spieler in Drucksituationen." Wie vor vier Jahren, als er beim Ryder Cup nervenstark aus knapp zwei Metern den entscheidenden Putt zum Sieg des europäischen Teams einlochte.

Sechs Debütanten im Team

Doch Kaymer, mit seinen 31 Jahren mittlerweile schon ein Routinier auf der Golf-Tour, ist auch als Führungsspieler im jungen europäischen Team gefragt. "Sollten sie Rat brauchen, werde ich ihnen zur Seite stehen. Aber man sollte sich da auch nicht zu wichtig nehmen", sagt er über seine Rolle jenseits des Fairways. Sechs Ryder-Cup-Debütanten stehern im europäischen Team.

Europa in diesem Jahr also nur Außenseiter? "Wenn die US-Amerikaner glauben favorisiert zu sein, dann hat das schon seinen Grund. Sie haben den Heimvorteil und auf dem Papier sind wir der Underdog", sagt er, schiebt aber nach: "Ich bin mit unserer Ausgangslage sehr zufrieden." Kaymer startet nach den Siegen 2010, 2012 und 2014 zum vierten Mal beim Ryder Cup. Und diesmal ist die ehemalige Nummer eins der Welt vor allem als Ratgeber gefragt.