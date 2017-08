Ausnahme Asthma Wie viel Fußball-Profis dürfen Dopingmittel nehmen?

Die Hacker-Gruppe "Fancy Bears" hat die Fußballwelt in Aufregung versetzt. Sie hat Daten veröffentlicht, wonach offenbar bei der WM 2010 in Südafrika 25 Spieler Mittel nehmen durften, die eigentlich verboten waren und auf der Dopingliste standen. Warum: Die Spieler waren offensichtlich krank, litten an Asthma und hatten medizinische Ausnahmegenehmigungen für die Medikamente. Auch vier deutsche Nationalspieler waren aufgeführt. Kann das sein? Sebastian Krause und die ARD-Radio-Recherche Sport sind den Fragen nachgegangen.

Von: Sebastian Krause, ARD-Radio-Recherche Sport