U21-Europameisterschaft Mit deutlichem Sieg Richtung Halbfinale

U21-Trainer Stefan Kuntz versprach eine Steigerung - die lieferte die deutsche Elf im zweiten EM-Spiel gegen Dänemark. Selke, Kempf und Amiri treffen zum verdienten 3:0-Erfolg. Ein Punkt fehlt dem deutschen Nachwuchs nun gegen Italien zum sicheren Halbfinal-Einzug. Der deutsche Fußball-Nachwuchs hat mit einer überzeugenden Leistung bei der U21-EM klar Kurs auf das Halbfinale genommen. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz gewann am Mittwoch vor 9.298 Zuschauern in Krakau gegen Dänemark souverän mit 3:0 (0:0).

Einen Punkt bis zum Halbfinale

Nach ihrem zwölften Pflichtspielsieg in Serie genügt der Elf im letzten Gruppenspiel gegen Italien am Samstag ein Punkt, um den Gruppensieg und damit den Einzug in die K.o.-Phase perfekt zu machen. Davie Selke (53. Minute) mit dem 50. deutschen Tor bei einer U21-EM, Marc-Oliver Kempf (73.) und der eingewechselte Nadiem Amiri (79.) schossen die überlegene Kuntz-Elf zum zweiten Erfolg im zweiten Spiel. Im Vergleich zum 2:0-Auftaktsieg gegen Tschechien zeigten sich die DFB-Junioren gegen die spielstarken Dänen klar verbessert und hätten noch höher gewinnen können. Die DFB-Elf führt die Gruppe C mit sechs Zählern vor Tschechien und Italien (je drei) an. Der Erste und der beste von drei Gruppenzweiten ziehen ins Halbfinale ein.