Thomas Hitzlsperger FC Bayern gegen RB Leipzig - ein Spitzenspiel!

"Ein Spitzenspiel, weil es der FC Bayern zu einem Spitzenspiel machte", so nannte Kommentator Kai Dittmann die Begegnung zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig und traf dabei den Nagel auf den Kopf. Es wurde viel Trommelwirbel um das Spiel zwischen dem Tabellenersten und -zweiten der Bundesliga veranstaltet, am Ende siegte der Rekordmeister verdient mit 3:0.

Nach 45 Minuten stand es bereits 3:0 und die Partie war entschieden. Die Bayern ließen zu keiner Sekunde den Sachsen die Möglichkeit, das bis zum sonst so erfolgreiche Pressingspiel zu praktizieren. Nach dem Platzverweis von Emil Forsberg war die Sorge über ein Debakel größer, sodass die zweite Hälfte eher einer Trainingseinheit gleichkam - ohne großes Spektakel.

Man kann die Leipziger für die ungewohnt zurückhaltende Art kritisieren, würde aber den Münchnern Unrecht tun, denn sie haben von Beginn an klargemacht, dass an dem Abend nur eine Mannschaft als Sieger vom Platz gehen kann: der FC Bayern.

Überragende Spanier

Es lag vor allem am überragenden Thiago, der ein ums andere Mal sich aus Drucksituationen befreien, und schnell in die freien Räume spielen konnte, immer anspielbar war und Torgefahr ausstrahlte. Ebenfalls großen Anteil am Erfolg hatte Xabi Alonso, der aufgrund seiner unzureichenden Schnelligkeit keinen Platz im RB-Team finden würde, aber ob seiner überragenden Passgenauigkeit immer noch jeden Gegner massiv in Bedrängnis bringen kann.

Ballbesitzfußball ist erfolgreicher als Konterspiel

Die Bayern sprühten vor Spielfreude und genossen die große Bühne, während die Leipziger Jungs allzu viel Respekt und Ehrfurcht an den Tag legten. Weil die beiden Mannschaften und Klubs so unterschiedlich sind, kann es viele Gründe für das deutliche Ergebnis geben. Meine zwei Hauptgründe sind:

Erstens: Ballbesitzfußball ist auf allerhöchstem Niveau erfolgreicher als Konterspiel und Gegenpressing. Dazu lässt sich sagen, dass die Spitzenmannschaften im Weltfußball mit überragenden Einzelspielern gespickt sind, die den Ball am Fuß bevorzugen und nicht zuerst an die Balleroberung denken. Pressing und Gegenpressing haben sich in den letzten Jahren in Deutschland als sehr beliebte Methode herausgestellt, aber weder Real Madrid, FC Barcelona oder Bayern München haben so die Champions League gewonnen. Selbst die Deutsche Nationalmannschaft ist auf diese Weise Weltmeister geworden.

Spieler mit Erfahrung sind wichtig

Zweitens: Die jüngste Mannschaft der Liga zu stellen ist löblich. Ralf Rangnick, der den Leipziger Weg vorgibt, zeichnet sich dadurch aus, dass er stets mit jungen Spielern arbeitet und diese in ihrer Entwicklung voranbringt. Damit hat er als Sportdirektor und Trainer viele Jahre große Fortschritte erzielt, in Deutschland aber lediglich einen Titel errungen, nämlich den DFB-Pokal mit Schalke 04 im Jahr 2010. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, wie groß der Hype um den RB Leipzig derzeit ist. Wenn RB Leipzig in die europäische Spitze vordringen will, werden sie auf Spieler mit Erfahrung, nicht vorbeikommen.

Trotz der Niederlage kann das Team von RB Leipzig stolz auf die gezeigten Leistungen in der Hinrunde sein. Von einer Wachablösung im Deutschen Fußball kann aber noch lange keine Rede sein. Die Bayern dagegen können beruhigt in die Winterpause gehen. Zu wissen, dass die Mannschaft auf den Punkt eine Top-Leistung abrufen kann ist nicht nur beruhigend für die Rückrunde in der Bundesliga, sondern lässt auch den Gewinn der Champions League wieder realistischer erscheinen.