Thomas Hitzlsperger Ausnahmefußball gegen zweitklassige Gegner

Es ist noch nicht allzu lange her, als sich die Kritiker der Nationalelf über das fortwährende Kurzpassspiel beschwerten, an dessen Ende kein Stürmer war, der sich traute, aufs Tor zu schießen. Wer das Spiel gegen Nordirland sah, musste erstaunt feststellen, dass ein ums andere Mal ein Diagonalball über das Spielfeld rauschte, getreten von einem deutschen Spieler und nicht etwa einem Nordiren. Lange Zeit waren unter Jogi Löw Pässe über Kniehöhe verpönt, gegen die nordirischen Gäste waren Zuspiele unterhalb des Knieansatzes jedoch eher die Ausnahme als die Regel.

Ein probates Mittel gegen mauernde Gegner

Die Rückkehr zum Rumpelfußball ist das aber noch lange nicht, sondern ein notwendiges Übel gegen zweitklassige Gegner, die sich ausschließlich auf das Konterspiel konzentrieren und zumeist mit zehn Feldspielern verteidigen. Die präzisen Seitenverlagerungen, wie sie vor allem beim 3:0-Sieg gegen Tschechien von Mats Hummels und Jérôme Boateng praktiziert wurden, sind ein probates Mittel, den Gegner ständig in Bewegung zu halten und müde zu machen. Unter Mithilfe der naiv angreifenden Tschechen hat die Mannschaft phasenweise überragend gespielt.

Die Nordiren haben dagegen in gewohnter Manier mit Mann und Maus verteidigt. Die frühen Tore durch Julian Draxler und Sami Khedira sorgten allerdings für Nachlässigkeiten. Erneut war der Gegner zu schwach, um daraus Kapital zu schlagen.

Trainingsspiele für die WM

Es ist mittlerweile gang und gäbe, dass Qualifikationsspiele eher einseitige Angelegenheiten sind. Kleinere Teams wollen sich gegen eine übermächtige deutsche Mannschaft nicht blamieren. Und so kann Löw schon einmal für die bevorstehende Weltmeisterschaft üben, denn auch in Russland werden sich bis zum Viertelfinale Teams vom Format der Nordiren tummeln, wie man es bereits bei der vergangenen Europameisterschaft gesehen hat.

Löw kann taktisch wieder überraschen

Wie gut, dass demnächst mit Italien wieder ein namhafter Gegner auf Deutschland wartet. Die Italiener können nicht nur lange Bälle gut verteidigen, sondern wagen sich auch nach vorne. Dass es sich dabei nur um ein Freundschaftsspiel handelt, wird Löw egal sein. Das Testspiel ist taktisch eine weitaus größere Herausforderung als die Gruppengegner in der WM-Qualifikation. Was wird er sich diesmal einfallen lassen? Wieder eine Dreierkette wie beim EM-Viertelfinale? Eine Fünferkette? Gar zwei Stürmer? Er weiß es vermutlich selber noch nicht, aber Diagonalbälle wie am Dienstagabend werden eher wieder die Ausnahme sein.