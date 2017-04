Schweinsteiger in den USA Schweini-Fieber und ein Treffer zum Einstand

Ein frühes Tor, ein spätes Remis: Bastian Schweinsteiger feierte in Chicago einen gelungenen Einstand. Beim 2:2 (1:0) seines Klubs gegen Montreal Impact erwischte der 32-Jährige einen Traumstart - schon nach knapp 17 Minuten wuchtete der deutsche Altstar den Ball per Kopf ins Tor. "Basti, Basti, Basti"-Rufe schallten durch den Toyota Park, 15 103 Fans jubelten dem Bayer zu, auch seine Frau Ana Ivanovic war mit rotem Schal und Fire-Trikot mit der Nummer 31 nicht zu übersehen. Der deutsche Legionär spielte die vollen 93 Minuten durch, er zeigte sich gewohnt kämpferisch.

"Es ist ein tolles Gefühl, gleich beim Einstand ein Tor zu schießen, obwohl ich natürlich lieber das Spiel gewonnen hätte. Ich bin ein bisschen traurig, denn ich wollte den Sieg unbedingt", sagte er anschließend. "Vieles ist anders - wie zum Beispiel unser Gespräch hier in der Kabine", ergänzte Schweinsteiger beim Interview im Umkleideraum: "Es war ein toller Empfang. Ich genieße den Moment. Ich konnte lange nicht richtig Fußball spielen - und das liebe ich doch am meisten."

Lob vom Trainer

Er werde jetzt an seiner Fitness arbeiten, ließ Schweinsteiger wissen und bekam von den Fire-Verantwortlichen direkt ein großes Lob. "Vergangene Saison hätten wir so eine Partie verloren. Bastian hat eine Siegermentalität mitgebracht", so Trainer Veljko Paunovic. "Wir sind durch seine Pässe ganz klar besser in der Offensive. Und seine Ruhe im Spielaufbau haben der Mannschaft sehr geholfen."

Für Schweinsteiger heißt das Ziel für diese Saison: Playoffs. Nach vier Spielen haben die Fire fünf Punkte auf ihrem Konto, liegen damit auf dem siebten Platz in der Eastern Conference. Für die Playoffs qualifizieren sich die besten sechs Mannschaften jeder Conference. Schon jetzt hat Schweinsteiger für Fußballfieber in den Staaten gesorgt.