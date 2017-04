Schiedsrichterschwund Warum bleibt der Nachwuchs aus?

167.000 Spiele finden jede Woche auf bayerischen Fußballplätzen statt, aber nur 79.000 registrierte Schiris gibt es in Bayern. Der BFV sucht deshalb dringend nach Verstärkung. Insbesondere in der Oberpfalz, in Oberbayern und Schwaben fehlen Referees.

BFV will noch mehr Überzeugzungsarbeit leisten

Der Bayerische Fußball Verband (BFV) schreibt vor, dass jeder Verein pro gemeldeter Mannschaft einen Schiedsrichter haben muss. Doch viele halten sich nicht daran. Die Klubs zahlen häufig lieber die 165 Euro Ausfallgebühr. Der Verband könnte die Strafe erhöhen - so wie es in Baden-Württemberg schon der Fall ist. BFV-Schiedsrichterobmann Walter Moritz "Ich glaube nicht, dass uns das neue Leute bringen würde. Ich denke, die Überzeugungsarbeit bei den Vereinen muss im Vordergrund stehen."

Kein Respekt, viele Anfeindungen

Fehlender Respekt vor Schiedsrichtern ist in Bayern eher nicht das Problem, so Moritz. In der Tat: Bei 99 Prozent der Spiele in Bayern kommt es nicht zu Gewalttaten oder Diskriminierung. Dennoch bleibt der Eindruck: Der Respekt vor den Schiris ist flöten gegangen, Anfeindungen sind an der Tagesordnung, von Spielern, Trainern und Zuschauern.

FIFA-Schiedsrichter Felix Brych

FIFA-Schiedsrichter Felix Brych, der seit Jahren erfolgreich auf internationalem Parkett pfeift, sieht das nicht nur negativ: "Ein Schiedsrichter muss auch bereit sein, Konflikte auszutragen und einzugehen. Das bleibt nicht aus. Aber es ist auch eine unglaubliche Persönlichkeitsschulung."