"Ich bin zufrieden" Sammer weiter ohne Ambitionen im Profi-Fußball

Matthias Sammer wird in absehbarer Zeit nicht auf die große Fußball-Bühne zurückkehren. Der ehemalige Sportvorstand des FC Bayern München genießt derzeit seine Rolle als Privatmann.

"Mir geht es gut. Ich bin vergnügt. Ich bin zufrieden. Ich bin viel zu Hause", sagte der 49-Jährige im "Sportschau Club" der ARD. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte sich Sammer nach gesundheitlichen Problemen von seinem Posten beim deutschen Rekordmeister verabschiedet und sich ins Privatleben zurückgezogen. Die Geschehnisse betrachtet der ehemalige Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als "Streifschuss". Er lasse sich viel Zeit, um alles zu reflektieren. "Dafür bin ich im Nachhinein eher dankbar."

"Mein Ball ist rund"

Für Sammer war es die richtige Entscheidung, den Job beim FC Bayern schnell aufzugeben. Bereits an dem Abend im Krankenhaus sei es ihm klar geworden. Er habe jetzt das Gefühl, dass "mein Ball rund ist", sagte Sammer. Der Fußball wird aber immer ein Bestandteil seines "Lebens bleiben." In der Zukunft will der Europameister von 1996 seine Erfahrungen als TV-Experte und bei einem Talente-Projekt einbringen.