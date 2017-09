WM-Quali gegen Tschechien Mühsamer 2:1-Sieg mit engagiertem Kapitän Müller

Neben sieben Confed-Cup-Siegern vertraute Bundestrainer dem Münchner Edelreservisten Thomas Müller die Kapitänsbinde an. Von den Confed-Cup-Gewinnern waren mit Marc-André ter Stegen, Jonas Hector, Matthias Ginter, Lars Stindl, Joshua Kimmich, Timo Werner und Julian Brandt insgesamt sieben Akteure in der Startelf.

Frühes Tor, danach Schwierigkeiten

Einer dieser Sieger rechtfertigte seinen Einsatz bereits nach vier Minuten: Werner erzielte das 1:0. Von Mats Hummels lief der Ball perfekt über Mesut Özil auf den Leipziger Spieler, der freie Bahn hatte. Danach verteidigte Tschechien aber geschickt und setzte immer wieder Nadelstiche gegen das deutsche Team.

Müller Aktivposten statt Edelreservist

Der in München so selten zum Einsatz kommende Müller fühlte sich in seiner Rolle als Kapitän anscheinend pudelwohl. Er zeigte vorne wie hinten Präsenz. Der Münchner legte zweimal gefährlich auf Stindl auf (20., 45.), der aber an Torhüter Tomas Vaclik scheiterte. In der 26. Minute half der Offensivspieler beherzt in der Abwehr aus, die nach einem Eckball durcheinander geraten war. Als die Hausherren ihren Strafraum immer dichter machten (29.), holte der Oberbayer zumindest einen Eckball heraus.

"Wir haben zu viele Fehler gemacht. Wir haben im Spielaufbau den Tschechen oftmals den Ball serviert und uns das Leben selbst schwer gemacht. In der ersten Halbzeit hätten wir noch ein Tor mehr machen müssen, aber es war klar, dass es ein Geduldsspiel wird." Kapitän Thomas Müller

Ballbesitz ohne Durchschlagskraft und später Siegtreffer

Trotz aller Bemühungen fehlte Löws Team die Durchschlagskraft. Trotz 75 Prozent Ballbesitz für Deutschland sprach die negative Torschussbilanz von 8:12 nach einer Stunde klare Bände. Auch als Antonio Rüdiger die Dreierkette verstärkte (60.) und Kimmich dafür ins Mittelfeld rückte, änderte sich nichts. Ebenso brachte die Einwechslung von Julian Draxler keine Spielverbesserung. Stattdessen gelang dem Gastgeber der verdiente Ausgleich (79.) durch Vladimir Darida, der bei Hertha BSC unter Vertrag steht. Mats Hummels aber erlöste Löws Team (.) durch seinen Siegtreffer per Kopf in der vorletzten Minute der regulären Spielzeit.

Tschechien - Deutschland 1:2 (0:1)

Tschechien: Vaclik/FC Basel - Gebre Selassie/Werder Bremen, Kalas/FC Fulham, Suchy/FC Basel, Novak/FC Midtjylland, Boril/Slavia Prag - Kopic/Viktoria Pilsen ab 53. Krejci/FC Bologna, Soucek/Slavia Prag, Darida/Hertha BSC, Krmencik/Viktoria Pilsen ab 76. Kliment/Bröndby IF - Jankto/Ùdinese Calcio ab 88. Zmrhal/Slavia Prag. - Trainer: Jarolim



Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona - Kimmich/Bayern München, Hummels/Bayern München, Ginter/Borussia Mönchengladbach - Brandt/Bayer Leverkusen ab 61. Rüdiger/FC Chelsea, Kroos/Real Madrid, Hector/1. FC Köln - Thomas Müller/Bayern München, Özil/FC Arsenal - Timo Werner/RB Leipzig ab 79. Can/FC Liverpool, Stindl/Borussia Mönchengladbach ab 67. Draxler/Paris St. Germain. - Trainer: Löw



Tore: 0:1 Timo Werner (4.), 1:1 Darida (78.), 1:2 Hummels (88.)

Gelbe Karten: Kalas, Darida - Thomas Müller, Hummels

Schiedsrichter: Sergej Karasew (Russland)

Zuschauer: 18.093