WM-Quali in Nordirland Löw plant mit Rückkehrer Boateng

Die Stimme des Bundestrainers Joachim Löw ist durch seine Erkältung zwar angeschlagen. Zweifel am Erfolg in Nordirland hat er aber nicht. Mit Rückkehrer Jérôme Boateng in einem Münchner Abwehrblock will er das WM-Ticket sichern.

Der Bundestrainer kündigte an, dass der lange verletzte Verteidiger vom FC Bayern München in Belfast nach einem Jahr wieder von Beginn an im DFB-Trikot auflaufen soll. "Jérôme hat signalisiert, dass er sich gut fühlt nach langer Verletzungspause. Man muss vorsichtig sein mit der Belastung, aber meine Idee ist es schon, dass er von Beginn an spielt", sagte Löw.

"Dass es so lange her ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Daher bin ich umso glücklicher, wieder bei der Nationalmannschaft zu sein. Es ist immer schwer, wenn man den anderen Jungs zuschauen muss." Jérôme Boateng

Löw setzt trotz Bayern-Krise auf Münchner Block

Boateng wird im Windsor Park an der Seite seines Münchner Klubkollegen Mats Hummels im Abwehrzentrum verteidigen, rechts ist in Joshua Kimmich ebenfalls ein Bayernspieler gesetzt. Die Krise beim Rekordmeister soll das Spiel aber nicht negativ beeinflussen, auch wenn insgesamt ein halbes Dutzend Profis von der Isar in Löws 22er-Kader steht. "Bei den Bayern-Spielern habe ich nicht gemerkt, dass Nervosität oder Anspannung eine ganz große Rolle spielt. Sie können mit dieser Situation umgehen. Das sind erfahrene Spieler", versicherte Löw.

Müller erneut Ersatzkapitän

Im Tor wird Marc-Andre ter Stegen wie zuletzt den verletzten Kapitän Manuel Neuer vertreten. Erste Option als Ersatz für den ebenfalls verletzten Jonas Hector links ist der Berliner Marvin Plattenhardt. Im Mittelfeld drängt sich neben Toni Kroos und Sebastian Rudy der Schalker Leon Goretzka auf, auf den Außen dürften Ersatzkapitän Thomas Müller und Julian Draxler zum Zuge kommen. Nachdem die etatmäßigen Stürmer Timo Werner und Mario Gomez fehlen, könnten Lars Stindl und Sandro Wagner gemeinsam auf Torejegd gehen.

Ein Remis reicht zum WM-Ticket

Zweifel am Gruppensieg hat der Coach trotz großen Respekts vor den Briten nicht. "Wir haben die Verantwortung, uns direkt zu qualifizieren und bestmöglich auf die WM vorzubereiten", betonte der Coach. Dem DFB-Team reicht nach acht Siegen in acht Spielen ein Remis, um die WM-Teilnahme in Russland vor dem Gruppenzweiten Nordirland zu sichern.